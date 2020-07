F.1, Hamilton trionfa in Ungheria Vettel 6° e Leclerc 11°

BUDAPREST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Lewis Hamilton trionfa al Gran Premio d'Ungheria. Dopo aver vinto la gara in Stiria, il pilota britannico della Mercedes si ripete anche all'Hungaroring doppiando gran parte della griglia e vincendo davanti alla Red Bull di Max Verstappen, sorprendentemente sul podio dopo aver sbattuto la sua vettura nel giro di ricognizione a soli 20 minuti dal via, e al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Quarto posto per la Racing Point di Lance Stroll seguito da Alexander Albon mentre la migliore delle Ferrari e' quella di Sebastian Vettel che ha chiuso al sesto posto. In zona punti Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen e Carlos Sainz mentre conclude la gara in undicesima posizione l'altra rossa di Charles Leclerc. (ITALPRESS). spf/gm/red 19-Lug-20 16:56