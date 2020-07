Comincia la stagione dei piani per il futuro

Una buona ripresa già nella stagione estiva, con il ritorno dei clienti stranieri senza l’obbligo della quarantena, in attesa della sessantesima edizione del Salone di Genova a inizio ottobre che promette di essere il volano di un completo rilancio del settore. Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, che da fine 2019 ha riunito Ucina e Nautica Italiana con una virtuosa dinamica aggregativa piuttosto rara in Italia, in questa intervista racconta le prospettive della nautica da diporto e le difficoltà affrontate nei mesi durissimi che abbiamo alle spalle.

Confindustria nautica ha riunito ucina e nautica italiana con una dinamica aggregativa virtuosa e rara in italia

Proprio l'intensa attività istituzionale effettuata da Confindustria Nautica con il governo e le regioni ha convinto le istituzioni, e in primo luogo l’Inail, a classificare le attività produttive del comparto nautico come a basso rischio e a bassa aggregazione sociale. In questo modo è stato possibile far ripartire le attività di produzione prevalentemente orientate all’export già dal 27 aprile, e tutte le altre produzioni insieme alle reti di vendita tra il 4 e il 5 maggio, scongiurando così il rischio di ulteriori perdite di posti di lavoro. Il 18 maggio, poi, Confindustria è riuscita a far autorizzare la ripresa della navigazione da diporto privata e delle attività del charter secondo linee guida emanate dal ministero dei Trasporti.

Presidente Cecchi, qual è la situazione della nautica da diporto all’indomani della fase più dura della pandemia?

Prima di tutto salutiamo molto favorevolmente la riapertura dei confini regionali e internazionali dal 3 giugno. Siamo stati il primo Paese europeo a riaprire, un passaggio di fondamentale importanza per le nostre aziende che possono accogliere finalmente i clienti stranieri che devono ritirare le loro barche senza l’obbligo di quarantena. Può finalmente riprendere la circolazione dei professionisti addetti alle operazioni di vendita, ritorna il rapporto diretto con la clientela italiana ed estera nuovamente libera di muoversi almeno nell’ambito europeo e delle aree Schengen. Anche il turismo nautico potrà beneficiare di questa riapertura dei confini. Penso ad esempio al comparto del charter e ai porti turistici che possono sicuramente affrontare la stagione con più serenità. Il mercato in generale ora ha senz’altro bisogno di certezze e sburocratizzazione. Le amministrazioni devono guardare alle imprese come al loro principale “cliente”.

Come si può giudicare l'operato del governo per quanto riguarda la nautica da diporto in questi mesi segnati dal coronavirus?

Il Governo ha dimostrato attenzione al nostro comparto e alla sua filiera di 183.624 occupati. Nel corso di questi mesi difficili ci siamo confrontati con Palazzo Chigi e con le istituzioni locali: la loro attenzione l’abbiamo peraltro conquistata sul campo. Confindustria Nautica, infatti, ha presentato un piano per la riapertura modulare e progressiva delle diverse attività del settore, sulla base dell’analisi dei dati raccolti ed elaborati dal nostro Ufficio Studi attraverso indagini effettuate sulle aziende della filiera in merito agli effetti progressivi del lockdown. Queste indagini hanno rappresentato la base tecnica ed economica del piano.

Che tipo di dati avete fornito al Governo?

Il dossier illustrava le tipologie delle aziende, il numero medio dei dipendenti, i profili di rischio per il personale, le misure di tutela adottate, i flussi di cassa delle imprese, l’andamento del ciclo produttivo, l’impatto economico e occupazionale del protrarsi per singola settimana delle misure di chiusura, sia sul 2020, sia sul 2021. La riapertura è stata esaminata anche dal punto di vista del controllo sanitario, con annessi i protocolli da adottare concordati con i sindacati o le rappresentanze aziendali.

Quali sono gli altri problemi che il settore si porta dietro e che vanno risolti per un ulteriore salto di qualità?

A livello governativo stiamo ancora combattendo per la questione dell’Iva sul charter: un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate mette a rischio le aziende di noleggio e locazione, oltre a migliaia di posti di lavoro, con la modifica del calcolo dell'aliquota Iva sulla navigazione in acque extra Ue, su indicazione dell’Unione Europea. Il governo italiano ha chiesto deroghe alle regole europee per molti settori, specialmente nell'ambito dei trasporti, dimenticando però il charter nautico, un settore che dà lavoro a 6mila addetti diretti, più tutto l’indotto. Vale la pena di far notare che, al contrario, l'omologo ufficio francese ha comunicato a Bruxelles di rimandare l’applicazione delle misure, a causa dell’emergenza Covid-19, dando respiro a un comparto che più di altri ha sofferto l’emergenza.

Già prima della pandemia il settore si era orientato verso un cambiamento all'insegna della sostenibilità ambientale

A inizio ottobre si celebrerà la kermesse del Salone Nautico: quale la sua importanza?

Il Salone Nautico a Genova, che quest’anno raggiunge il traguardo della 60esima edizione, è la vetrina e specchio di un settore d’eccellenza del nostro Paese. Una manifestazione che ha saputo interpretare, negli anni, il valore dell’industria nautica da diporto e crescere insieme ad essa e una piattaforma irrinunciabile per lo sviluppo del business delle aziende e momento fondamentale di verifica delle politiche di settore. Il nostro impegno è quello di organizzare un’edizione memorabile che garantisca nello stesso tempo la sicurezza degli espositori e del pubblico.

A questo proposito avete da poco siglato un accordo con le istituzioni: che cosa prevede?

Con l’intesa decennale firmata lo scorso 28 maggio, le istituzioni del territorio si sono impegnate nella riqualificazione del waterfront e hanno riconosciuto a Confindustria Nautica il ruolo di organizzatore dell’evento Salone Nautico con la possibilità per l’associazione, dopo le stagioni degli accordi annuali, di poter progettare e pianificare gli interventi dei prossimi dieci anni. Una forza che si consolida nella consapevolezza che la firma di oggi è l’inizio di un percorso che ci confermerà al centro del mondo della nautica internazionale. Abbiamo una squadra che su questo accordo saprà lavorare con grande efficacia.

Che tipo di azioni svolgete a livello internazionale?

Monitoriamo attentamente la situazione a livello europeo e mondiale: Confindustria Nautica partecipa con propri rappresentanti in Icomia (International council of marine industry associations), associazione di cui nei giorni scorsi, è stato nominato Past President il vicepresidente di Confindustria Nautica Andrea Razeto, e in Ebi (European boating industry) per la promozione della nautica mondiale e europea, del cui Board fa parte il vicepresidente di Confindustria Nautica Piero Formenti.

Come vede i prossimi mesi? Ci sarà un cambiamento nel settore?

Noi stiamo continuando a lavorare per supportare il nostro settore a livello nazionale e internazionale, anche con azioni di comunicazione, per promuoverlo e migliorare le condizioni per il suo sviluppo. Il futuro prossimo, va detto, dipende anche dall’evoluzione della pandemia a livello mondiale, ma certamente la barca per sua natura permette un certo grado di isolamento e quindi di sicurezza. Per quanto riguarda le aziende del settore i cambiamenti più importanti erano già in atto prima della pandemia: il tema in primo piano è e rimane quello della sostenibilità ambientale e delle opportunità di sviluppo offerte dalla Blue Economy. Abbiamo ragione di credere che si proseguirà su questa strada e Confindustria Nautica è impegnata a svolgere un ruolo di primo piano su questi temi.