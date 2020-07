Funzione pubblica, la crociata della ministra contro la piaga della «burocrazia difensiva»

La crisi economica e sociale scatenata dalla Pandemia, stando a tutti gli indicatori e gli opinion maker più autorevoli, sarà gravissima. Il ruolo dello Stato è quanto mai strategico. Ma perché diventi efficace è necessario intervenire radicalmente sulla Pubblica Amministrazione. In che modo, lo illustra in questa intervista a Economy la ministra della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, piemontese, 36 anni, laurea in Giurisprudenza, un volto aperto e spesso sorridente, parlamentare per i Cinquestelle già da due legislature.

«Accelerare la diffusione della banda larga perché non è più accettabile che il digital divide colpisca e freni la competitività»

Ministra, cominciamo da un tema specifico: secondo l’Enea, lo smart-working nel pubblico impiego ha funzionato ma non ha segnato un cambiamento strutturale per il quale sarebbe necessario affrontare dei limiti, come quello di riuscire a tenere uniti i ‘’team’’ di lavoro a distanza. Condivide?

La grande portata innovativa è legata innanzitutto ad una rivoluzione culturale, poi anche organizzativa, che pone al centro la produzione del risultato. In questa nuova configurazione il dirigente deve essere capace di abbandonare il culto della presenza in ufficio ed organizzare i team sulla base di progetti, obiettivi e risultati. Oggi, le tecnologie ci consentono di stare molto vicini anche quando siamo fisicamente lontani. Devono essere procedure e risultati a cementare un gruppo di lavoro e a stimolarlo, non la contiguità tra le scrivanie.

Digitalizzazione e semplificazione sono da tempo parole magiche per curare molti mali della Pubblica Amministrazione. Sarà la volta buona che divengano fatti?

La rivoluzione digitale deve essere inclusiva: spesso quando ragioniamo di PA lo facciamo solo pensando alle amministrazioni centrali. Io ho messo invece al centro del mio mandato l’attenzione ai comuni, anche a quelli più piccoli, e sto lavorando per far sì che ad essi possa essere trasferito il patrimonio di competenze digitali di cui sono depositarie le società in house regionali dell’Ict. Mi permetta di segnalare, peraltro, che siamo già intervenuti con norme nel ‘Cura Italia’ e nel decreto ‘Rilancio’ che agevolano gli acquisti in tecnologia da parte di Consip e prevedono procedure negoziate per l’approvvigionamento di servizi cloud da parte delle amministrazioni. Senza dimenticare il fondo da 220 milioni per il 2020-21 a favore della digitalizzazione delle Pa e l’equiparazione delle forniture di connessioni di rete a servizi di pubblica utilità. Ora dobbiamo semplificare la diffusione della banda larga, perché non è più accettabile il digital divide che colpisce la competitività del Paese.

Una vera transizione richiede anche nuove competenze per le quali si accinge a innovare radicalmente i concorsi, Cosa cambierà?

La grande stagione di reclutamento che stiamo lanciando non serve solo a rinfoltire le piante organiche sotto l’aspetto quantitativo. Abbiamo messo a punto dei “bandi tipo” che consentiranno procedure più snelle e che daranno valore a nuove competenze oltre quelle tradizionali, di stampo giuridico-economico: mi riferisco alle competenze digitali e alle “soft skill”, o competenze trasversali, che contano molto nel privato, ma sono ancora alquanto trascurate nel settore pubblico. Senza dimenticare la formazione continua di chi già lavora nella Pa: non a caso abbiamo abolito il tetto anacronistico, che risaliva al 2010, alle spese che attengono a questo terreno. Inoltre, attraverso il progetto “Syllabus” della Funzione pubblica, sosteniamo l’autoformazione da remoto sui temi del digitale.

Il capitale umano è una delle direttrici del suo cambiamento. In che misura si terrà conto nei bandi di creare opportunità per i giovani e le donne?

La Pa non può essere concepita come un parcheggio sicuro o un ammortizzatore sociale. Non deve essere un’ultima spiaggia, ma una prima scelta. Non a caso, stiamo aumentando le occasioni di dialogo con le università, per diventare sempre più attrattivi nei confronti dei migliori giovani, delle eccellenze. Inoltre, è chiaro che il Paese deve mettere in condizione le donne di poter aspirare a risultati e successi professionali pari a quelli degli uomini. Questo però, mi lasci dire, è un problema più generale del Paese. Peraltro segnalo che la maggioranza dei dipendenti pubblici è costituita da donne.

Come pensa di rendere ‘’gradevole’’ il capitale digitale presso tanti dirigenti rimasti finora lontani e distribuiti su tutto il territorio?

La rivoluzione digitale è la grande occasione per avvicinare i territori e rendere finalmente attrattiva, dal punto di vista lavorativo, anche la provincia italiana e quelle tante aree interne che sono costellate spesso di borghi splendidi, ma magari mal collegati dal punto di vista delle infrastrutture fisiche. Anche questo è un mio pallino e i dirigenti devono cogliere il senso di un cambiamento che può aumentare la qualità della vita dell’intera comunità, dal dipendente pubblico fino all’utente.

Il piano di Colao prevede anche un investimento nel ‘’cloud’’ che dovrebbe essere una gigantesca infrastruttura pubblica in grado di mettere in comune e da tutti consultabili le banche dati della P.a. Ce la farete? Senza gelosie? Tutelando la privacy?

Il principio del dialogo tra le banche dati è forse la prima e maggiore semplificazione che possiamo fare a beneficio di cittadini e imprese. Ogni grande struttura o alto burocrate deve abbandonare un po’ della sua “gelosia” per il possesso esclusivo dei dati. Nel decreto “Rilancio” abbiamo già rafforzato il principio del ‘once only’ (l’amministrazione chiede una sola volta all’utente dati e informazioni) con lo strumento degli accordi di fruizione tra le banche dati, adesso abbiamo avviato il lavoro concreto per far dialogare i database delle varie istituzionali, a partire da quelle più grandi.

Tema appalti: come sburocratizzare e snellire?

Gli appalti sotto soglia rappresentano circa tre quarti del mercato delle infrastrutture. È da lì che l’economia può ripartire davvero: abbiamo già messo a punto per il prossimo decreto diverse semplificazioni sui processi e sui tempi autorizzatori in relazione soprattutto alla rigenerazione e riqualificazione urbana. Bisogna evitare inerzie inutili e dare certezze sui tempi agli operatori economici, penso ad esempio a una maggiore chiarezza sul silenzio-assenso. Dall’altra parte, stiamo provando a intervenire per scongiurare, appunto, la “fuga dalla firma” del funzionario: non anticipo soluzioni tecniche che sono ancora allo studio, ma il Governo è consapevole che si tratta di un punto chiave per superare gli ostacoli della cosiddetta “burocrazia difensiva”.

«Accordi e partnership con i privati possono essere molto utili in alcuni settori in cui servono know-how altamente specializzati»

Scuole, ospedali, studi medici, polizia e altri corpi militari: ne verranno delegate le funzioni principali a società della tecnologia private come si inizia a fare negli Usa?

Accordi e partnership con i privati possono essere molto utili in alcuni settori in cui servono know-how altamente specializzati, anche connessi a un miglior utilizzo dei big data a beneficio della collettività. Ma di fronte a informazioni sensibili e ad attività strategiche, il presidio dello Stato non può che rimanere fondamentale, come ci ha insegnato anche questa pandemia.

Secondo Lei come dovrebbe essere bilanciato l’investimento fra le persone e la tecnologia, tenuto conto che è improbabile che si potranno fare al massimo entrambe le cose?

Le tecnologie sono importantissime, ma poi serve qualcuno che, banalmente, le sappia utilizzare. Il primato della persona non può essere superato. Dunque, gli investimenti in istruzione, cultura, formazione sono il primo driver in grado di dare valore aggiunto a tutte le attività e di dare vera ricchezza alla nostra comunità.

Infine: non pensa che il suo dicastero dovrebbe comunicare meglio la necessità di un coordinamento maggiore tra enti pubblici e favorire un cambio di mentalità nel rapporto fra P.a, il cittadino e le imprese?

Credo sia necessario rispettare la molteplicità variegata delle diverse realtà istituzionali, che hanno una autonomia garantita dalla Costituzione. Non a caso si parla correttamente di Pubbliche amministrazioni, al plurale. Dopodiché, è chiaro che nel mondo della competizione globale ci sono procedure e best practice che vanno uniformate, soprattutto a beneficio di una effettiva semplificazione per i cittadini. Tutto è migliorabile, ma la Funzione pubblica ha già un’ottima presa sulle amministrazioni: basti vedere quanto rapidamente siano state applicate le nostre norme, le direttive e le circolari sul lavoro agile “d’emergenza” durante la pandemia.