Salvini da Sorrento: tutti vogliono il Mes, ma c’è qualcuno che l’ha usato?

Matteo Salvini, Segretario Lega e Senatore della Repubblica, alla due giorni di Alis a Sorrento ha contestato le scelte del governo Conte su tutti i principali fronti del contendere. In primo luogo sul Mes: «Dicono che il Mes è vantaggioso? Ma c’è un Paese europeo che ha detto che lo userà? Neanche la Grecia che pure sul piano economica è messa peggio di noi. Il premier ha detto no grazie. Perché rinunciare al Mes che per 10 miliardi costa 13 milioni invece dei 120 che costerebbero i titoli di stato? Perché se il prestito è in mani italiane lo restituisco a investitori italiani, se è in Lussemburgo, civilmente e penalmente irresponsabile qualunque scelta venga fatta, c’è scritto che verrà restituito a precise condizioni, decise da questo organismo che sta in Lussemburgo. Ho un dubbio, ci diranno: questi soldi me li restituisci, ma siccome avete troppo risparmio privato, 1600 miliardi sui cc, tu me li devi tassare”» ha detto Salvini, capo della Lega, rispondendo a una domanda di Nicola Porro dal palco della due giorni sorrentina di Alis. «L’Italia - ha aggiunto 37 miliardi li raccoglie sul mercato domani. Poi: in questa fase di dubbio, ogni giorno subiamo il terrorismo mediatico di chi ripete che in autunno torna il virus e ci chiuderemo tutti in casa, con l’economia ferma, mi sono rotto le scatole di accendere la tv e sentire gufi che lo dicono. Ieri ci sono stati 13 morti di Covid, certo un dramma, ma in giorno medio in Italia muoiono 1700 persone…».

Per quanto riguarda il Recovery fund, Salvini è pessimista soprattutto sui tempi, convinto che i fondi non arriveranno prima del 2021. «E per allora - chiosa - quante aziende saranno fallite da qui all’estate prossima e quante famiglie entrate in difficoltà? Come li usi quei soldi? Serve un’idea di spesa. Pd, 5 stelle e Renzi hanno 3 idee di sviluppo diverse, uno vuole decrescere l’altro crescere. Il nostro progetto di flat tax per famiglie, lavoratori pubblici e privati con Isee fino a 70mila euro costerebbe 13 miliardi più o meno: penso sarebbero bene investiti, se le imprese non hanno chi compra i prodotti è dura… La normativa europea non permette una concorrenza leale, le aziende italiane non sono in condizione di competere con aziende con sedi all’estero che operano in Italia e non vengono controllate. Chiedo parità di condizioni per una concorrenza leale».

Poi l'affondo su Autostrade. «Nella vita - ha detto - non puoi permetterti di non scegliere, se hai due vie devi scegliere quali imboccare, se non lo fai e stai fermo sicuramente sbagli. Quella del governo su Autostrade è stata una non-scelta che ha però bloccato un’infrastruttura fondamentale che è la Gronda di Genova, 65 km di cui 50 in galleria, con 4,2 miliardi già finanziati, a carico dei Benetton… i quali invece incassano 2 miliardi, ne scaricano 9 di debiti sulla Cassa Depositi e Prestiti, ditemi voi chi sta festeggiando oggi, chi ha vinto e chi ha preso una fregatura. Io vorrei perdere come hanno perso i Benetton! Ogni mattina sento il bollettino Aspi sulle code; ieri c’erano 13 chilometri di coda sulla A7 e 9 sulla A10. La Gronda risolverebbe, invece il risultato della geniale transazione tra il governo e Benetton è che la Groinda è ferma e non si sa chi paga».

Alla domanda se il governo Conte 2 durerà, Salvini ha risposto: «E che ne so? Noi abbiamo rotto per i troppi no, abbiamo fatto una scelta precisa, avevamo 7 ministeri, 7 poltrone, ma visto che non venivamo messi in grado di fare quel che avevamo promesso, visto che avevamo avuto l’ennesimo no sulla Tav, ce ne siamo andati. Siamo stati strani, in Italia chi molla un ministero è visto in modo strano… Comunque, penso che il governo non durerà molto, la situazione economica ma ancor più sociale tra agosto e ottobre sarà tesa, il 17 agosto scade il blocco dei licenziamenti, a settembre scade la moratoria dei mutui, in molti casi la cassa integrazione ancora oggi è attesa, da marzo… se non ci fossero stati gli imprenditori ad anticiparla, 5 milioni di lavoratori sarebbero rimasti a secco. A me interessa che ci sia qualcuno che per 5 anni può decidere. Io chiedo: ditemi una riforma fatta in quest’ anno di governo, salvo i 3 mesi di chiusura. Ci sono riforme a costo zero su cui si può intervenire come un bulldozer. A Reggio Calabria si voterà a settembre per il sindaco. Chi ci va eredita un buco di 180 milioni, non c’è piano regolatore non c’è nulla. Si tramandano i bilanci comunali per via orale…sarebbe un gran segnale di ripartenza, dopo decenni di chiacchiere, avere i due sindaci di Reggio e Messina che iniziano i lavori sul ponte. L’Italia ha grandi potenzialità, a Genova è stato fatto il nuovo ponte in temi record senza tangenti né infortuni. Ma dobbiamo decidere, come dice Luca Ricolfi, se vogliamo un paese produttivo o assistito. L’Italia ha 16 milioni di pensionati che a fine mese qualcosa intascano, anche se l’assegno medio è 11 mila euro all’anno. Bisogna capire se qualcuno non preferisce un popolo di assistiti impauriti, che è più controllabile di un popolo di imprenditori e lavoratori autonomi. Quando il governo allunga al 31 dicembre il lavoro da casa per i dipendenti pubblici, vallo a spiegare a chi si spacca la schiena sui cantieri».

Ancora critiche sull'esecutivo, questa volta per quanto concerne l'Ilva, una partita aperta ormai da anni che sembra sempre in bilico tra soluzione e definitivo fallimento. Anche in questo caso Salvini non appare ottimista. «Sull’Ilva, io dico che senza acciaio il Paese non va. Faccio un pronostico: il gruppo indiano scappa, non paga la penale e noi rischiamo di restare ostaggio dei produttori di acciaio di altri Paesi. Se avessi fatto il ministro con un approccio normale – ha proseguito Salvini - non avrei combinato nulla, ho avuto un approccio alla Grimaldi, quando un funzionario mi diceva “non si può” gli rispondevo: “Mi deve dire come si può per fare quel che si deve fare”, il che mi è costato 3 processi. Quel che mi preoccupa di questa fase politica sono le non-scelte. Il Sole di oggi informa che il Pil cinese quest’anno crescerà del 3%. Non vorrei che per incapacità, convenienza e complicità qualcuno stesse offrendo le nostre aziende e i nostri alberghi a imprese straniere che si presenteranno con la borsa piena…».

Anche gli appalti sono un tema caldissimo, soprattutto ora che l'esecutivo si è reso conto della necessità di sveltire le procedure. «Se non azzeri il codice degli appalti - aggiunge il leader leghista - non vai da nessuna parte. In questo momento al governo c’è la Cgil, che dice no ai voucher per l’agricoltura, no alla flat tax, no al modello Genova... Vi pare che se mi costa meno scaricare la nave con i miei uomini debba essere costretto a usare altri lavoratori per dare più potere ai sindacati che li controllano? Altri paesi stanno azzerando questi vincoli. Stiamo discutendo oggi del rinvio del rinvio fiscale del 20 luglio. L’ordine nazionale dei commercialisti oggi venerdì non sa dire ai clienti, alle partite Iva se lunedì saranno sanzionati. Ci sono 373mila pensionati italiani che sono residenti all’estero; non abbiamo solo la fuga dei cervelli, dunque. Molti sono in Portogallo, perché per 10 anni non paghi un euro di tasse sulla pensione. Perché non possiamo trasformare alcune zone del sud, che è pure più bello, nel nostro Portogallo? Sono stato nel bresciano, c’è un pezzettino di autostrada in Val Trompia, dove ci sono aziende del calibro di Beretta, da 6 km di collegamento alla A4 già finanziati, un cantiere pronto ma fermo: quei 5 km, con un costo di 250 milioni di euro, diminuirebbero del 10% il costo del trasporto di materiale».

Infine, Salvini è stato prodigo di apprezzamenti per Alis: «Sono stato tra i primi fortunati a incontrare Guido e capire che quella che sembrava una pazzia sarebbe diventata grande e forte, e per capirlo oggi basta guardare i nomi aziende che aderiscono. Ma chi è qui, alla due giorni dell’Alis, ha tolto due giorni di lavoro ad aziende ed è venuto per avere risposte. Il Sole 24 Ore di oggi – che non è il giornale di Salvini – ha questo titolo: “Decreto rilancio, servono 155 decreti attuativi”. Cioè un decreto di aprile approvato a metà luglio non è attuativo senza che vengano approvati altri 155 provvedimenti di legge».