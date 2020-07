Nessuna proroga per le scadenze fiscali: costerebbe troppo

Nessuna ulteriore proroga per le 4,5 milioni di partite Iva per il saldo 2019 e l'acconto 2020 delle imposte sui redditi in autoliquidazione che sono stati fatti slittare dal 30 giugno al 20 luglio. Il Mef ha chiuso a qualsiasi ipotesi di un nuovo slittamento perché il costo sarebbe stato di 8,4 miliardi di euro di mancati tributi. Una montagna che si sarebbe aggiunto ai 22,2 miliardi già mancanti rispetto all'anno scorso. Ma non tutto è perduto: il viceministro Misiani si è detto pronto a riprogrammare le scadenze fiscali di settembre, dando più tempo per versare le rate di Iva, ritenute e contributi sospese per marzo, aprile e maggio e i cui pagamenti dovranno essere effettuati entro il 16 settembre in unica soluzione o nella prima delle 4 rate fino a dicembre.

«L’ulteriore proroga richiesta - spiegano dal Mef - inciderebbe sulla previsione delle imposte autoliquidate della nota di aggiornamento al Def che, come noto, deve essere presentata al Parlamento entro la fine del mese di settembre». Un rinvio al 30 settembre si sarebbe tradotto nell'impossibilità di tracciare il quadro completo in vista della definizione della prossima manovra di bilancio. E non poter contare su 8,4 miliardi di euro sarebbe un ulteriore vulnus da colmare rapidamente.