L'intervento integrale di Guido Grimaldi alla due giorni dell'Alis a Sorrento

Buongiorno,

Autorità civili e militari, istituzioni, forze dell’ordine, rappresentanti della politica nazionale e regionale, colleghi imprenditori, egregi relatori, signore e signori, è a voi tutti qui presenti che rivolgo il mio caloroso benvenuto a “La Due giorni di ALIS”.

Ringrazio le personalità presenti e gli illustri relatori che interverranno durante questa seconda giornata:

• Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

• Sen. Matteo Salvini, Segretario della Lega

• Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti

• Gaetano Cupello, Capo di Gabinetto Prefettura di Napoli

• Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente Regione Campania

• Maurizio Lupi, Deputato e già Ministro Infrastrutture e Trasporti

• Giorgio Mulé, Membro Commissione Trasporti Camera dei Deputati

• Andrea Camanzi, Presidente ART

• Francesco Presicce, Capo Ufficio Generale del Capo di Stato

Maggiore Difesa

• Ciro Buonajuto, Sindaco di Ercolano

• Mauro Coletta, Direttore Generale vigilanza autorità portuali, infrastrutture portuali e trasporto marittimo MIT

• Enrico Maria Pujia, Direttore Generale trasporto e infrastrutture ferroviarie MIT

• Massimo Deiana, Presidente AdSP Mar di Sardegna

• Pino Musolino, Presidente AdSP Mar Adriatico Settentrionale

• Ugo Patroni Griffi, Presidente AdSP Mar Adriatico Meridionale

• Pietro Spirito, Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale

• Alberto Carotenuto, Rettore Università degli Studi di Napoli Parthenope

• Matteo Gasparato, Presidente UIR-Unione Interporti Riuniti e dell’Interporto di Verona

• Giovanni Mantovani, Direttore Generale Veronafiere

• Costantino Baldissara, Direttore Grimaldi Group ed Ex

Presidente EGC

• Pasquale Casillo, Presidente Casillo Group

• Maurizio Delfanti, Amministratore Delegato RSE SpA

• Lorenzo Matacena, Amministratore Delegato Caronte & Tourist

• Eliano Russo, Head of e-Industries Enel X Italia

• Avv. Francesco Sciaudone, Managing Partner Grimaldi Studio Legale

• Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR

che saranno moderati da giornalisti del calibro di Nicola Porro, Sergio Luciano e Nicola Capuzzo, che ringrazio per essere qui con noi oggi.

Un ringraziamento particolare e doveroso va a tutti gli sponsor che hanno permesso questa meravigliosa Due Giorni, a tutta l’organizzazione, ed in particolare a tutti i nostri Soci che hanno sempre creduto in questo grande progetto e hanno fatto sì che l’associazione sia oggi ritenuta di riferimento per l’intero comparto del trasporto e della logistica in Italia.

Vi ringrazio tutti per essere qui presenti oggi, incontrandoci finalmente di persona, per poter definire insieme la rotta da tracciare per la Ripresa della nostra amata Italia, in un momento così difficile a livello sanitario, economico e sociale, ma un ringraziamento particolare e doveroso va a tutti voi di ALIS per l’instancabile lavoro svolto con coraggio, senso di responsabilità e determinazione durante l’emergenza vissuta.

Il mondo intero, ed in particolare la nostra Italia, sta vivendo un momento di grande difficoltà, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro stima, infatti, che l’81% della forza lavoro mondiale, 2,7 miliardi di lavoratori, siano stati direttamente o indirettamente toccati dal blocco delle attività economiche legato alla pandemia. Secondo l’ISTAT ad aprile in Italia erano almeno 274.000 le persone rimaste purtroppo senza lavoro e a questo dato dovremo probabilmente aggiungere tutti quei lavoratori operanti nel settore turistico che saranno inevitabilmente toccati da questa grave crisi, a causa di una stagione estiva mai ripartita. Si pensi che il settore turistico vale circa il 13% del PIL e impiega un totale di circa 3,5 milioni di persone di cui 1,2 milioni potrebbero, ahimè, rischiare una situazione di precarietà o addirittura di rimanere senza lavoro. Le previsioni stimate parlano di un crollo del PIL Nazionale nel 2020 pari al -11.2% che purtroppo risulterebbe il peggiore tra i Paesi dell’Unione Europea. A livello mondiale, invece, si stima una contrazione del PIL pari a -4.9% e per l’Eurozona del -8.7%.

Da un recente studio realizzato da ALIS in collaborazione con SRM, SVIMEZ e l’Università Parthenope emerge che:

- Circa il 70% delle aziende intervistate durante il lockdown ha perso meno del 30% del fatturato e soltanto il 6,4% ha registrato un calo di fatturato di oltre il 50%;

- Il nostro cluster è riuscito a preservare tutti i posti di lavoro;

- Nel mese di giugno solo il 6% delle imprese associate ad ALIS ha

fatto ricorso alla cassa integrazione;

Questi dati, quindi, confermano che nonostante il Paese si sia quasi totalmente fermato il nostro settore non ha mai smesso di lavorare anche durante i momenti più difficili della pandemia. Dallo studio è emerso inoltre che il Governo non ha risposto alle numerose istanze provenienti dalle nostre aziende, probabilmente non dando il giusto peso e attenzione ad un settore come quello del trasporto e della logistica che è di vitale importanza per il nostro Paese. Abbiamo lavorato duramente, da soli, con tutte le nostre imprese, con i nostri lavoratori, fronteggiando le problematiche e le difficoltà di questa grave crisi ma ricordando tutti i giorni la grande responsabilità di avere un Paese sulle spalle che si sarebbe fermato senza i nostri autisti, i nostri marittimi, i nostri ferrovieri.

Per senso del dovere, responsabilità e grande generosità nei confronti del nostro Paese non ci siamo mai fermati ma ora e probabilmente tra qualche mese, molte delle nostre aziende potrebbero essere in grande difficoltà se il Governo non interverrà con misure concrete nei nostri confronti. Mentre aziende del calibro di BMW, Airbus, Renault, comunicavano, rispettivamente, tagli di 10mila, 15mila, 26mila posti di lavoro, noi con orgoglio ma con enormi difficoltà, abbiamo mantenuto tutti i posti di lavoro ricorrendo pochissimo, come il nostro studio dimostra, alla cassa integrazione, salvaguardando la dignità e il lavoro dei nostri 178.000 uomini e donne, convinti che il capitale umano è la vera ricchezza di ogni azienda e di ogni Paese.

Ci associamo a quanto asserito anche dall’ex Presidente della BCE Mario Draghi, ovvero che “la base fiscale per via della pandemia viene erosa dalle sofferenze umane e dalla chiusura delle attività produttive. Lo Stato deve usare bene i suoi soldi, ma priorità assoluta è proteggere i posti di lavoro”. Abbiamo lavorato duramente, abbiamo agito con tempestività, determinazione e con decisione, nel rispetto delle difficili, pesanti e costose disposizioni adottate durante il lockdown. Grazie a noi e al lavoro che abbiamo svolto il Paese non si è fermato e abbiamo garantito alle famiglie italiane l’approvvigionamento di farmaci, beni di prima necessità e alimenti, assicurando che l’industria e la manifattura italiana continuassero ad operare sempre.

In questi mesi il Governo ha emanato diversi decreti ma nessuno ha dato risposte concrete al popolo del trasporto, anzi, taluni emendamenti presentati all’interno di alcuni decreti si sono dimostrati lesivi per le nostre aziende e talune volte hanno alimentato una concorrenza sleale. Basti pensare alla proroga della Convenzione per i servizi marittimi di continuità territoriale a favore di un solo operatore, operatore che si è mostrato insolvente nei confronti dello Stato non pagando 115 milioni di rate scadute, che ha interrotto servizi in convenzione per diversi giorni durante il difficile momento della pandemia ma che ha addirittura abusato di posizione dominante come l’Antitrust ha sanzionato, inoltre, l’Unione Europea sembrerebbe aver confermato che tale proroga non avrebbe ragione di esistere.

Ancora una volta ci auguriamo che il Governo possa prendere in considerazione l’adozione del modello Spagnolo per la continuità territoriale, in base al quale i benefici andrebbero, come è giusto, non ad una sola compagnia marittima creando una concorrenza sleale, bensì direttamente alle aziende di autotrasporto e ai cittadini. Con stupore inoltre abbiamo appreso dell’emendamento che cancella il diritto all’autoproduzione, strumento di fondamentale importanza per la competitività del nostro settore e dei nostri mercati. Con questo emendamento si rischia di ledere la competitività del settore marittimo, rappresentando un ostacolo all’istituto dell’autoproduzione, in particolare per le navi impegnate nelle Autostrade del Mare con frequenze elevate.

Si corre quindi il rischio di tornare indietro di trent’anni, con pesanti ripercussioni sull’occupazione e un significativo aumento dei costi per gli armatori, che hanno già sostenuto importanti investimenti in un anno così difficile dal momento che si ritroverebbero a non poter più disporre del proprio personale di bordo e, di conseguenza, tale condizione potrebbe determinare abusi di posizione dominante generando degli extracosti per gli armatori che perderebbero quote di traffico e volumi trasportati.

Ci siamo mostrati al fianco del Governo avanzando istanze chiare e misure concrete volte al sostegno del nostro comparto attraverso un intenso lavoro con l’utilizzo di video call conference, ci siamo incontrati ogni settimana con Regioni, Autorità di Sistema Portuale, Enti di ricerca e formazione, interporti, terminal e tutti i nostri Soci. Siamo stati vicini ai nostri imprenditori, cercando di capire le loro problematiche, spronandoli a non fermarsi quando probabilmente la scelta più ovvia, corretta e meno costosa sarebbe stata proprio quella di fermarsi ed è per questo che ancora una volta li ringrazio: sono loro, dopo gli operatori sanitari e i medici i veri eroi di questa emergenza.

Attraverso un intenso lavoro mediatico abbiamo cercato di trasmettere le nostre istanze e le nostre proposte in buona parte ancora ad oggi rimaste inascoltate come:

• Creditod’imposta

• Decontribuzione e detassazione per imprese che mantengono

intatti i livelli occupazionali

• Moratoriabancariaancheperlegrandiimprese

• Incentivi all’automotive, che più che mai oggi sono determinanti

per far ripartire il suo grande indotto.

Istanze che non avrebbero alcun costo per il nostro Governo ma che potrebbero rilanciare le imprese e i lavoratori. Altri paesi Europei hanno accolto le proposte delle loro aziende di trasporto e logistica e le hanno concretamente supportate in maniera strutturale e veloce. Non abbiamo più tempo da perdere, dobbiamo dare un segnale ai nostri eroi perché così come dice Einaudi “È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno.”

Non dimenticheremo mai questo 2020 anno difficilissimo per le tante vittime di questa pandemia ma anche anno della sostenibilità, in cui la nuova regolamentazione IMO 2020 ci ha imposto un drastico calo delle emissioni di CO2 e grazie al nostro impegno e ai lungimiranti investimenti dei nostri Associati per oltre 5 miliardi di euro in nuove navi, nuovi camion, nuovi treni, magazzini di ultima generazione e infrastrutture più moderne siamo stati in grado di fare ben 5 volte meglio rispetto ai limiti imposti dalla normativa stessa. A fronte di questi investimenti impressionanti che il nostro cluster ha sostenuto durante la pandemia il Governo non ha riconosciuto in maniera concreta il lavoro svolto, al punto tale che i nostri imprenditori stanno realmente prendendo in seria considerazione di lasciare il nostro Paese per trasferirsi all’estero dove ci sono Paesi più vicini alle logiche meritocratiche e imprenditoriali, che sostengono ed ascoltano di più gli imprenditori. Alis con spirito di abnegazione, sacrificio e responsabilità garantisce alle grandi industrie tessili, manifatturiere ed agricole di essere competitive sul mercato mondiale e di portare le eccellenze del Made in Italy oltre i confini nazionali.

Signori, i nostri imprenditori hanno lavorato ed affrontato questa crisi con indomabile determinazione, perché in un momento delicato hanno ragionato da uomini e donne che amano l’Italia prima che da imprenditori, al contrario di tanti altri che si sono fermati perché così “conveniva” economicamente fare. Non dobbiamo rischiare che anche le nostre aziende e i nostri imprenditori lascino il Paese, così come avvenuto per i nostri giovani, ragazzi eccellenti, molti proprio dal Sud Italia, che per mancanza di lavoro sono stati costretti ad emigrare fuori dai confini nazionali. Per far capire ancora di più l’importanza del nostro settore la nostra associazione ha creato la prima TV del trasporto e della logistica, ALIS Channel. La prima TV associativa che garantisce un’informazione rinnovata e a portata di mano, con trasmissioni, interviste, approfondimenti, talk, fruibili da smartphone, tablet e pc, a costo zero. Inoltre, voglio riproporre in questa sede un’idea di qualche anno fa, augurandoci che il Governo prenda in seria considerazione l’istituzione di un Ministero del Mare, data la rilevanza di interessi e la strategicità dell’intero settore marittimo per il nostro Paese, così come è avvenuto in Francia proprio lo scorso 6 luglio.

In conclusione signori, abbiamo bisogno di un Governo vicino alle nostre imprese, ai nostri imprenditori, ai nostri lavoratori perché per far ripartire l’Italia è fondamentale che il Governo non favorisca politiche malsane e di concorrenza sleale, ma piuttosto, come altri Paesi europei hanno fatto, favorisca il consolidamento, la nascita e la crescita di campioni nazionali in grado di competere in Europa e nel mondo.

GRAZIE