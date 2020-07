Emis Killa e Jake La Furia, arriva l'album "17"

MILANO (ITALPRESS) - Emis Killa e Jake La Furia annunciano a sorpresa "17", il loro primo album insieme, in uscita a settembre, che sara' anticipato dal singolo "Malandrino", in radio, digitale e streaming da venerdi' 24 luglio. Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell'hip hop italiano, Emis Killa e Jake La Furia, legati da un rapporto di amicizia, si uniscono per la prima volta in un progetto discografico che fonde le tecniche e lo stile di entrambi. (ITALPRESS). mgg/com 17-Lug-20 17:38