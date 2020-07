Dopo il Covid prepariamoci a un mondo ancora più "cinocentrico"

La Cina rimane centrale nelle strategie di rilancio post Covid-19 per le aziende esportatrici che dovranno tenere in considerazione le dinamiche preesistenti di attenzione alla qualità, ruolo del digitale e del graduale ampliamento della base di consumo ad altre aree del Paese finora meno coinvolte. È quanto emerge dall’XI Rapporto annuale della Fondazione Italia Cina, “Cina 2020. Scenari e prospettive per le imprese”, la guida che raccoglie ricerche, analisi di rischio e previsioni nel breve-medio periodo sulla Cina.

Inoltre, il tasso di crescita cinese, sebbene non sia stato indicato un target annuale, sarà sostenuto dall’esigenza di raggiungere altri sub indicatori che saranno determinanti nel poter dichiarare di aver raggiunto l’obiettivo di società moderatamente prosperosa e di conseguenza potranno essere attivate leve fiscali di stimolo anche in deroga ai propositi di riduzione dell’indebitamento e risulterà ancora più in tensione il rapporto tra crescita economica e tutela ambientale. Bisogna anche considerare che permarrà una situazione di incertezza sul fronte esterno che potrebbe acutizzarsi in vista delle elezioni presidenziali americane. L’ambito più esposto è quello tecnologico, che si ripercuoterà sulle catene di fornitura globale in un processo di ridefinizione della localizzazione della produzione che non sarà però immediato e che riguarderà soprattutto aziende statunitensi.

Un rallentamento della crescita a valori di poco positivi o, persino, di poco negativi del dragone, poi, dovrà essere confrontato con le riduzioni fino a 10 punti percentuali degli altri Paesi. In questo senso, è possibile affermare con ragionevole certezza che il peso economico relativo della Cina aumenterà. Questo varrà soprattutto in termini di consumi che, da un lato, dovrebbero ridursi meno che in altri Paesi, e dall’altro dovrebbero beneficiare del rimpatrio delle transazioni prima effettuate all’estero in occasione di viaggi per turismo.

In conseguenza della crescita economica della Cina su scala globale, le relazioni economiche italo-cinesi avranno un ruolo sempre maggiore nel prossimo futuro. Gli elementi in gioco sono molteplici e riguardano le relazioni commerciali, gli investimenti italiani in Cina e gli investimenti cinesi in Italia. Per quanto riguarda le relazioni commerciali, oltre a ragionare sui valori dell’interscambio e sull’evoluzione della bilancia commerciale, è opportuno, in un’ottica di lungo periodo osservare l’andamento delle quote italiane nelle principali voci di esportazioni verso la Cina. Una tale analisi permette di comprendere se si stiano raccogliendo tutte le opportunità presenti, tenendo conto che la Cina rappresenta ancora la nona destinazione per l’export italiano con una quota del 2,7%.

In un confronto fra il 2011 e il 2019 emerge come, nell’ambito delle esportazioni europee verso la Cina, l’Italia sia cresciuta rispetto agli altri Paesi membri nel tessile e negli articoli in pelle e cuoio, ovvero le due voci di cui rappresenta il principale partner della Cina nella UE con oltre un terzo degli scambi. Sempre in ambito europeo, nel 2019 la quota italiana è cresciuta solo nei prodotti chimici e nei prodotti in pelle, per i quali – insieme al tessile – si consolida il primato nell’export europeo verso la Cina con più di un terzo del totale. Nelle altre voci principali dell’export italiano verso la Cina, invece, si registra generalmente una incidenza marginale rispetto alla Germania e una leggera variazione nelle quote. Si registra un aumento positivo nei prodotti chimici e nei mezzi di trasporto, mentre un calo nei macchinari e negli articoli in metallo.

Questi settori sono quelli coinvolti da Made in China 2025 e, più in generale, dall’innovazione del tessuto industriale cinese e che quindi potrebbero subire una decisa ristrutturazione nei prossimi anni. È utile ricordare che la lista delle prime 10 voci esportate reciprocamente tra Italia e Cina contiene sostanzialmente le stesse categorie merceologiche ma risulta differenziata nel target di riferimento per il maggior livello qualitativo dell’export italiano.

Nonostante la pandemia dovuta al Covid-19, alcune linee di tendenza rimangono stabili anche per il 2020 e i primi mesi del 2021, trattandosi di dinamiche di lungo periodo che hanno vissuto una accelerazione nei primi sei mesi del 2020. Bisogna, dunque, considerare un contesto generale al quale si applicano indicazioni per le aziende e per le istituzioni e che si riferiscono sia al consumo sia alla produzione. Le linee di fondo sono che la Cina rappresenta un mercato di grande prospettiva per la domanda interna in crescita, che sarà alimentata dal rimpatrio degli acquisti prima effettuati all’estero durante viaggi per turismo; la produzione cinese volgerà presto verso i settori altamente specializzati in virtù di massicci investimenti in ricerca e sviluppo; la dimensione del mercato cinese e dei competitor locali renderà sempre più difficile l’operatività di singole aziende di taglia contenuta; il rallentamento economico e il contesto internazionale in mutamento potrebbero portare la Cina ad alleviare le restrizioni per le aziende straniere nell’ottica di attrarre investimenti; lo scontro sempre più manifesto per il primato economico e tecnologico a livello globale nel lungo periodo potrebbe comportare l’adozione di misure impreviste.