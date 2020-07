La cantina è virtuale, ma il sapore è reale

Cantina Produttori di Valdobbiadene ha completamente rinnovato il sito web valdoca.com integrando sito aziendale ed ecommerce. Obiettivo: fornire al cliente un’esperienza di acquisto completa, appagante, affiancando l’atto di acquisto con la fornitura di numerose e approfondite informazioni sull’origine dei prodotti.

Tra le prime aziende del vino a dotarsi di un e-commerce di proprietà fin dal 2012 - confermando la lungimiranza che ha sempre contraddistinto le scelte di quella che si configura come una delle realtà più rappresentative del territorio, per storicità, estensione e radicamento – Cantina Produttori di Valdobbiadene risponde così in tempi rapidissimi a diverse richieste dei wine lovers: da un lato, ancor più accentuata dalle conseguenze del lockdown, la necessità dei consumatori di acquistare online in modo facile, comodo e veloce; dall’altro, di mantenere la relazione produttore – consumatore, avvicinando virtuale e reale. Tra i fenomeni più forti dello sviluppo del turismo enogastronomico degli ultimi anni, il turismo in cantina, con visita, degustazione e possibilità di acquisto diretto, ha giocato sicuramente un ruolo centrale. A ciò si aggiunge una tendenza in atto e in crescita dei consumatori sempre più informati (grazie ai nuovi media) e interessati ad approfondire l’origine dei prodotti e la storia delle aziende che li producono, contenuti che sempre più orientano i consumi.

“Abbiamo puntato su una piattaforma che ci permettesse di coniugare agilmente le esigenze di gestione dei contenuti di comunicazione con una solida ossatura orientata alla vendita”, spiega Alessandro Vella, dallo scorso novembre Direttore della Cantina che riunisce 600 soci per 1000 ettari di vigneto nel territorio del Prosecco Superiore DOCG delle denominazioni Valdobbiadene e Asolo.

Il nuovo sito valdoca.com utilizza la tecnologia cloud della piattaforma Storeden, azienda veneta che negli ultimi anni è diventata leader in italia per le soluzioni di cloud commerce, con oltre 3000 clienti, 200 agenzie partner e oltre 1.8 milioni di visitatori mensili, scelta anche per il recente rilancio dello storico brand Postalmarket.

‘’Essere fornitori di Val D’Oca è per noi motivo di grande orgoglio, siamo un’azienda Italiana e la nostra più grande soddisfazione è sostenere le nostre eccellenze, come nel caso di Cantina Produttori di Valdobbiadene, una perla invidiata da tutto il mondo‘’ ha dichiarato Marco Orseoli, responsabile alleanze Storeden.

Uno dei punti forti dello shop online Val D’Oca è l’approccio orientato prima di tutto ai servizi per il cliente: dai tempi di consegna rapidissimi alla possibilità di spedire confezioni regalo con dediche personalizzate, passando per un servizio di assistenza particolarmente vicino alle esigenze del cliente, coccolato come se acquistasse di persona nel Wine Center attiguo alla sede in Frazione San Giovanni a Valdobbiadene. Tra le caratteristiche principali del nuovo progetto e-commerce valdoca.com: design creato in esclusiva, altissime performance di velocità e affidabilità, user experience mobile first (più di 2 visitatori su 3 navigano già sul sito Val D’Oca da smartphone e tablet), piattaforma scalabile pensata per la multicanalità che permetterà a breve all’azienda di amministrare le vendite tramite un unico pannello di gestione anche sui principali marketplace.

A proposito di Cantina Produttori di Valdobbiadene

La Cantina Produttori di Valdobbiadene tramanda con orgoglio la storia di un territorio naturalmente vocato alla vitivinicoltura. Nata nel 1952 come Cantina Sociale grazie all’iniziativa di 129 soci viticoltori, diventati oggi 600, è una delle realtà più rappresentative del territorio di produzione del Prosecco Superiore DOCG. Nel 2008, è nata poi la società controllata Val D’Oca srl, che si occupa della commercializzazione dei prodotti imbottigliati e delle iniziative di marketing, promozione e comunicazione verso il consumatore.

Il territorio è uno dei punti di forza del Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D’Oca, che si trova inserito in uno dei paesaggi più straordinari e suggestivi d’Italia, la fascia collinare fra Valdobbiadene, Asolo e Conegliano, ai piedi delle Prealpi Trevigiane. Occupandosi da generazioni della cura di questa terra d’eccellenza, i soci della Cantina continuano fin dalle origini a tutelare quotidianamente con il loro lavoro un paesaggio unico, che oggi è riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Coniugando sapientemente la sua origine profondamente contadina con una visione imprenditoriale moderna e lungimirante, la Cantina rappresenta da sempre un modello di vitivinicoltura sostenibile, che si applica oggi a circa 1000 ettari di vigneto, per il 90% coltivato a Glera, il vitigno a bacca bianca idonea alla produzione dei vini Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Asolo DOCG e Prosecco DOC. Oltre la metà dei vigneti di proprietà si estende nei territori della DOCG Valdobbiadene e Asolo, inclusi i cru di Cartizze e le Rive. La qualità dell’uva è costantemente valorizzata da una Cantina ai massimi livelli tecnologici, che consente di esprimere in ogni calice la mission di qualità dei 600 soci produttori, costantemente coinvolti in programmi di aggiornamento e miglioramento nella gestione del vigneto, che hanno anche portato a diverse certificazioni di qualità e agricoltura integrata, come SQNPI e VIVA.

I soci conferiscono e la Cantina trasforma direttamente ogni anno circa 165.000 quintali di uve di alta qualità, con cui produce circa 15 milioni di bottiglie distribuite tra Italia 70% ed estero 30% (ben 50 Paesi). Praticamente imbottiglia la totalità delle uve conferite. In Italia la distribuze-commereione è bilanciata tra GDO e Horeca attraverso una rete commerciale di oltre 100 agenti e capi area.

Adiacente alla sede centrale si trova la moderna struttura architettonica del Wine Center, un punto vendita aperto ogni giorno e dedicato alla rivendita Val D’Oca che periodicamente ospita eventi organizzati dall’azienda con pranzi a tema e degustazioni guidate dei propri vini. L’azienda è inoltre molto attiva con una forte presenza digitale, fin dal 2012, grazie alla piattaforma e-commerce a gestione diretta per le vendite online, che ad oggi ha raggiunto un volume di vendite di circa 1 milione di Euro l’anno. Il fatturato complessivo nel 2019 ha sfiorato i 50 milioni di euro.