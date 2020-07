Ipertecnologico e green, ecco lo stabilimento del futuro

Il nuovo avveniristico stabilimento dell’azienda Fiorentini Alimentari è pienamente operativo. Le 21 linee di produzione sono attive nella nuova sede alle porte di Torino, dove l’Azienda è nata nel 1918. Pur mantenendo la piena produttività durante il lockdown, l’azienda ha portato a termine il trasferimento delle linee dal vecchio al nuovo stabilimento, che ha richiesto un investimento di oltre 50 milioni di euro. Obiettivo: aumentare ulteriormente la capacità produttiva, efficientare i processi e rendere l’azienda ancora più competitiva, per crescere in particolare sui mercati esteri.

(Simona Fiorentini)

La palazzina che ospita gli uffici, adiacente alla produzione, è dotata di sofisticati sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici, energie rinnovabili, energy recovery e riutilizzo dell'energia, gestione intelligente dell'illuminazione sia esterna che interna, con auto dimmerabilità di ogni singolo punto luce, al fine di ottimizzare l'illuminazione in funzione delle esigenze, con il fine ultimo del risparmio di risorse e tutela dell’ambiente. La palazzina si sviluppa intorno ad una corte interna con giardino, che consente di illuminare gli uffici da diversi lati con luce naturale.

Per preservare la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, tutta la produzione deve invece essere al totale riparo dalla luce esterna. L’illuminazione dei reparti sfrutta la tecnologia LED, con un sistema intelligente programmabile tramite software, che ottimizza i consumi dosando la luce secondo i ritmi della produzione. La struttura è interamente coibentata da un cappotto termico per l’efficientamento del caldo e del freddo, con pannelli isolanti rivestiti in lamiera di acciaio zincato e pre-verniciato che ricoprono un volume di circa 70.000 metri quadri di superficie.

All’interno dello stabilimento, navette laser-guidate si occupano del trasporto delle materie prime alle linee di produzione, dove lavorano tecnologie d’avanguardia, sistemi di ispezione a raggi x, selettori ottici e macchinari unici, alcuni dei quali progettati ad hoc con i fornitori, in prevalenza italiani.

L’aria compressa utilizzata per il funzionamento dei macchinari è prodotta da un sistema di 2 compressori da 75 Kwh. Queste macchine sono dotate di un ENERGY RECOVERY SYSTEM, ovvero un sistema per il recupero dell’aria calda generata durante la produzione di aria compressa. Il calore non viene disperso in atmosfera, come negli impianti tradizionali, ma recuperato tramite degli scambiatori di calore e sfruttato per riscaldare l’acqua termo-sanitaria dell’intero stabilimento, a costo zero per l’ambiente e per l’azienda.

I prodotti finiti sono stoccati in un avveniristico magazzino automatico, che si sviluppa in altezza fino a 30 metri e ospita 13.000 posti pallet su 3.000 mq di superficie. I sei traslo elevatori di cui è dotato il magazzino sono equipaggiati con un sistema di risparmio energetico “Energy efficient storage and retrieval unit” grazie al quale, tramite un modulo aggiuntivo installato nei motori ed un software inserito nel PLC, le parti della macchina in movimento riescono a scambiarsi energia, ovvero un asse in movimento riesce a sfruttare l’energia di una altro motore di un asse in fase generativa, comportando un risparmio energetico fino al 20%.

In accordo con il comune di Trofarello (Torino), infine, l’azienda si è occupata della bonifica di una collina che contribuisce alla mimetizzazione dello stabilimento, occupandosi di sostituire gli alberi malati e piantarne 100 nuovi. Anche la terra spostata durante i lavori è stata riutilizzata, così da non doverla trasportare o smaltire con il rischio di generare un impatto inquinante.

A proposito di Fiorentini

Fiorentini Alimentari S.p.A. nasce nel 1918, fondata a Torino da Leonildo Fiorentini, nonno dell’attuale presidente, Roberto Fiorentini. L’attività inizia in una traversa di Via Roma in una piccola bottega di vendita al dettaglio di generi alimentari. Negli anni ’40, il figlio Vittorio arricchisce l’assortimento del negozio con prodotti di importazione e prodotti etnici. Persona molto curiosa, iniziò ad importare prodotti, allora pressoché sconosciuti ma che oggi sono quasi di consumo quotidiano, come il pane azimo e il cous cous.

La prima vera svolta dell’attività avviene a metà degli anni 70, con l’avvento di Roberto, figlio di Vittorio, e di Adriana, sua moglie, che trasformano l’attività e passano dalla vendita al dettaglio a quella all’ingrosso, arricchendo l’assortimento con i primi prodotti salutistici e macrobiotici, innovativi per il mercato italiano. Oltre alla commercializzazione dei prodotti di importazione, affiancano la produzione di alcuni prodotti a marchio Fiorentini. Il brand nasce proprio in quegli anni, grazie all’intuizione di Adriana di trasformare il nome di famiglia in marca.

La seconda importante svolta avviene nel 2002, quando l’azienda decide di affiancare alla distribuzione delle delicatessen alimentari anche la produzione propria di alimenti biologici, a forte connotazione salutistica. Realizza questo passaggio con l’acquisizione della Birko s.r.l., allora leader nella produzione di prodotti salutistici. Da quel momento la produzione si concentra sui sostituivi del pane e sugli snacks. È allora si iniziano a produrre le gallette di cereali soffiati (Fiorentini è il primo a introdurre le gallette di mais in Europa, scoperte durante un viaggio in Australia), gli snacks con valenze salutistiche, dolci e salati senza glutine, gli estrusi a base di cereali, ed a confezionare cereali e fiocchi per la prima colazione, zuccheri, fruttosio, farine e lecitina di soia.

Al fianco di Roberto (Presidente) e Adriana (AD) lavora in azienda da quasi 20 anni la quarta generazione, rappresentata da Fabrizia e Simona Fiorentini.

Nel 2020 l’azienda debutta sul mercato con il risultato di un importante progetto di rebranding e restyling totale dei pack.