Iervolino Entertainment, via libera a prestito obbligazionario da 8 milioni

Iervolino Entertainment, attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana, ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito, per un importo in linea capitale pari a 8 milioni di euro, interamente sottoscritto da Intesa Sanpaolo.

L’emissione obbligazionaria, perfezionatasi in forza del contratto firmato tra la stessa Società emittente, Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di sottoscrittore iniziale dei Titoli, e Banca IMI S.p.A., in qualità di Arranger dell’intera Operazione, è avvenuta attraverso 80 Titoli del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuno.

Tale titolo, unsecured, sarà sottoscritto integralmente dalla stessa Intesa Sanpaolo nell’ambito della più ampia operazione Basket Bond lanciata in partnership con Elite, il private market di servizi integrati e network multi-stakeholder, del Gruppo London Stock Exchange, al centro della finanza globale. Un network di imprenditori di successo, professionisti e investitori internazionali che hanno un obiettivo comune: investire nella crescita delle migliori imprese nel mondo.

Andrea Iervolino, Presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha dichiarato: “Questo prestito obbligazionario sottoscritto da Intesa Sanpaolo è un importante sostegno per il raggiungimento degli obiettivi di crescita di Iervolino Entertainment. Le nuove risorse saranno impiegate per finanziare nuove produzioni accelerando il nostro piano di espansione all’estero e in Italia, dove in particolar modo prevediamo importanti ricadute occupazionali, derivanti dagli accordi che stiamo portando avanti. I nuovi investimenti produttivi sono previsti generare flussi ampiamente capienti per soddisfare gli impegni finanziari”.

La strutturazione dell’Operazione è stata affidata a Banca IMI, investment bank del Gruppo Intesa Sanpaolo. Le obbligazioni interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo saranno oggetto di una successiva cartolarizzazione destinata a investitori istituzionali.

Il profilo di rimborso del prestito obbligazionario sarà di tipo amortising, secondo un piano d’ammortamento strutturato in 7 anni compresi 2 di preammortamento. Gli interessi sulle obbligazioni, pari al 4,07% su base annua, verranno liquidati semestralmente ed in via posticipata.

Il Regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBIT, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto ed EBIT/Interessi lordi.