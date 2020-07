Food retailer e ripresa: sì ad affitti più bassi, no a sconti per i clienti

Quello del food-retail, vale a dire l’insieme degli esercizi commerciali che vendono o somministrano generi alimentari e bevande, è uno dei più colpiti dai pesanti effetti della pandemia e tra quelli che affrontano le maggiori incognite ora che è scattata la ripartenza.



Per capire quali sono le aspettative e le criticità che questi esercizi - principalmente bar e ristoranti - si trovano di fronte nella prima fase post-Covid, Engel & Völkers Commercial Milano ha effettuato un’indagine insieme a Rödl & Partner intervistando un campione di 6600 esercenti su base nazionale nel periodo di giugno 2020. Dalle risposte emerge che l’elemento fondamentale per la ripartenza è, per loro, l’abbattimento dei costi fissi.

Nuove soluzioni per il canone d’affitto

Tra questi costi fissi vi è innanzitutto il canone d’affitto, spiega Gianluca Sinisi, Licence Partner di Engel & Völkers Commercial Milano e Lombardia: «Il 66% degli intervistati e appartenenti alla macro categoria del food retail ha infatti dichiarato di aver domandato una dilazione del canone. Di questi, il 39% l’ha ottenuta mentre il 27% ha avuto un diniego dal proprietario dei locali»,



Il 14% degli intervistati ha poi dichiarato di pensare a una richiesta di riduzione del canone o a uno slittamento dei termini di pagamento, mentre Il 13% non ha chiesto nulla e non ha intenzione di farlo.



Il 53% che è in locazione con la propria attività ha dichiarato che porrà maggiore attenzione a un canone più sostenibile, ma buona parte degli esercenti (34%) gradirebbe anche una “maggiore flessibilità contrattuale” e di questi il 14% auspica una “maggiore libertà di uscita dal contratto” o nuove soluzioni contrattuali.



«A questo proposito - commenta l’avvocato Valeria Spagnoletti Zeuli, associate partner di Rödl & Partner -, a fronte di consistenti cali di fatturato e della mancanza di liquidità necessaria per far fronte alle spese, fra cui il canone di locazione, i conduttori mostrano di essere alla ricerca di un accordo con i locatari che preveda nuove soluzioni, anche con nuove formule quali ad esempio, ove possibile, la compartecipazione agli utili nella quantificazione del canone, soluzione che nelle risposte all’indagine è gradita a circa il 60% degli intervistati».



Nello specifico, il 27% del campione si è detto interessato a una forma di compartecipazione nella quantificazione del canone con la parte preponderante in percentuale sul fatturato, mentre il 33% preferirebbe la parte preponderante del canone fissa e una quota residuale in percentuale sul fatturato. Il 26% dei rispondenti ha affermato di non essere interessato a soluzioni di questo tipo.

Spazi più piccoli e più social media

Un'altra evidenza significativa emersa dalla survey è l’interesse verso spazio commerciali più piccoli, con la riduzione delle dimensioni che contribuirebbe all’abbattimento dei costi fissi per i food retailer. Ciò orienta gli esercenti verso una minore somministrazione e un potenziato servizio di delivery (34%), oltre alla possibilità di esercitare nei dehors (31%) e di decentralizzare per avvicinarsi a una modalità di esercizio “tipo negozi di vicinato”. Non manca un 10% di rispondenti che, al contrario, per svolgere la propria attività sta pensando a spazi più grandi.



Tra le strategie più attuate già a partire dalla fase di lockdown, i food-retailer dichiarano che si focalizzeranno maggiormente sui social-media coltivando proprie community (53%), o utilizzeranno tool come video-tutorial e dirette social (27%) per mantenere e aumentare l’engagement e un maggiore uso del food delivery (40%). Senza sconti per nessuno, letteralmente. Infatti, alla domanda “Avete intenzione di attuare politiche di sconto sul prezzo pre-Coronavirus e promozioni?”, ha risposto SI lo 0%.