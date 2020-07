Autostrade, Di Maio "Ora abbassare i pedaggi"

ROMA (ITALPRESS) - "Sono molto soddisfatto per il risultato, si'. Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile. Lo Stato ha fatto lo Stato, ha lavorato per difendere l'interesse comune. Dopo di che non bisogna lanciarsi in toni trionfalistici, la partita non e' ancora chiusa del tutto, bisognera' vigilare affinche' in futuro non tornino a prevalere le logiche del profitto a scapito della sicurezza degli italiani. E poi, mi lasci dire, che ora bisogna puntare al vero obiettivo". Lo dice al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in merito alla decisione del Consiglio dei Ministri su Autostrade per l'Italia. "Non dobbiamo fermarci adesso per nessun motivo. Ora bisogna abbassare le tariffe autostradali, far scendere i pedaggi, migliorare il nostro sistema infrastrutturale - prosegue -. Non e' che uno puo' dire "entra lo Stato" e poi e' lo Stato ad applicare le medesime logiche di business di un privato, altrimenti diventa una presa in giro e gli italiani non sono stupidi - aggiunge -. Su questo mi sento rassicurato dal fatto che in Cassa depositi e prestiti c'e' un manager come Fabrizio Palermo che ha una grande visione industriale e non finanziaria. Quindi la prima cosa da fare ora e' abbassare i pedaggi, permettere agli autotrasportatori per lavoro, ma anche a chi si muove per ragioni turistiche, di pagare meno e in modo proporzionale ai servizi che vengono offerti". (ITALPRESS). sat/red 16-Lug-20 08:51