Cfo e Finance alla prova delle nuove tecnologie

In contesti aziendali sempre più caratterizzati dalla digitalizzazione e impattati dalla tecnologia, il ruolo e la figura chiave del Cfo stanno subendo dei cambiamenti rapidi, soprattutto sotto il profilo delle competenze richieste e necessarie per ricoprire quel ruolo. Di conseguenza, anche la funzione Finance è destinata a evolversi e a mutare, per accompagnare nel cambiamento le risorse umane che ne fanno parte.



Proprio su queste dinamiche fa il punto il report “Digital-enabled Finance Evolution. La prospettiva del Cfo”, che presenta i risultati della ricerca condotta da Sda Bocconi School of Management e Ntt Data per approfondire la relazione tra le nuove tecnologie e la funzione Finance, con particolare riferimento alla figura del Chief Financial Officer.

Le nuove sfide per i Cfo

È evidente dal report che le tendenze tecnologiche emergenti e consolidate pongono nuove sfide e opportunità alle attività core della funzione Finance nelle imprese, imponendo però articolati programmi di evoluzione per una completa ed efficace integrazione. Le tecnologie digitali impatteranno infatti la funzione in termini di strutture interne e competenze, sviluppando la crescente necessità di far convivere nei nuovi professionisti funzionali l’anima tecnica - le cosiddette hard skills -, sia che si tratti di competenze finanziarie tradizionali sia di analisi dati, con una sempre maggiore esigenza di gestione delle relazioni interpersonali e di comunicazione delle informazioni all’esterno della funzione, ossia le soft skills.



Il risvolto evidente di tutto questo sta bel mutamento delle competenze tecniche ricercate, che si traduce in un potenziale allontanamento delle figure più giovani da quelle basi economiche e finanziarie tradizionali che, in alcuni contesti, ancora oggi rappresentano un prerequisito importante per la funzione Finance.

Il metodo di analisi

Lo studio di Sda Bocconi School e Ntt Data si è sviluppato principalmente intorno a tre direttive:



- L’Analisi di contesto, per identificare gli elementi chiave di contesto e interni che impattano e impatteranno sulle attività della funzione Finance;

- Un’Analisi tecnologica, per comprendere gli effetti diretti e indiretti dell’adozione di nuove soluzioni tecnologiche sulla funzione Finance e sulla figura professionale dei Cfo;

- L’Analisi organizzativa, per comprendere gli effetti del cambiamento del Finance sulla struttura organizzativa e sulle competenze necessarie per l’evoluzione della funzione.



L’obiettivo finale è stata la definizione di strumenti operativi per comprendere e indirizzare il percorso evolutivo della funzione Finance nelle aziende.



Punto di partenza della ricerca è stata la convinzione che ricondurre ogni cambiamento del Finance al concetto di “trasformazione” è riduttivo e non consente di tracciare efficacemente tutti i possibili percorsi abilitati dall’impiego di tecnologie digitali. Per comprendere tutti i possibili stadi e percorsi evolutivi, la ricerca ha così privilegiato un approccio di profondità, coinvolgendo in modo diretto una serie di Cfo impegnati in diversi percorsi cambiamento della funzione.

Il coinvolgimento dei manager

Lo studio si è avvalso del contributo di Cfo appartenenti ad aziende top, italiane e internazionale, tra le quali Amplifon, Campari, Diadora, Engie, GSK Consumer Healthcare Lavazza, Luxottica, Mapei e Pinko. I manager sono stati intervistati in modo approfondito, per verificare quali siano i possibili percorsi di evoluzione della funzione Finance che le moderne tecnologie digitali possono abilitare. In questo modo è stata creata la matrice di “Digital-enabled Finance Evolution”, uno strumento che consente di orientarsi con maggior consapevolezza tra le differenti possibilità di evoluzione, individuando quattro possibili stati del Finance: Automation, Integration, Re-Engineering e Transformation.



La notevole variabilità di iniziative incontrate nelle circa venti realtà aziendali analizzate, ha confermato che i progetti di “trasformazione” rappresentano oggi solo una delle possibilità di evoluzione tra cui i Cfo e le funzioni Finance si trovano a poter scegliere.

I commenti

Andrea Dossi, Associate Professor of Management Control Systems, Università Bocconi e Associate Dean per la Faculty, Ssa Bocconi School of Management: «Il percorso evolutivo del Finance, come tutti i percorsi di cambiamento aziendale, è complesso e articolato. Tuttavia, grazie alla condivisione di diverse esperienze di governo della Finance Evolution, è stato possibile sviluppare un modello di supporto ai Cfo per la costruzione di quella visione di cambiamento che è il presupposto fondamentale per innescare percorsi virtuosi».



Gianluca Salviotti, Associate Professor of Practice di Sda Bocconi School of Management: «La ricerca dimostra come un fattore critico per il successo delle iniziative di Finance Evolution sia rappresentato dalla capacità di individuare e implementare iniziative che coinvolgano contemporaneamente sistemi, processi e competenze con un approccio traversale rispetto alle strutture organizzative in essere. L’idea è quella di lavorare il più possibile con progetti che premino la logica end-to-end piuttosto che con iniziative puntuali da riunire in passaggi successivi, i quali possono rivelarsi insidiosi nelle fasi di integrazione».



Felice Chierichetti, Head of Consulting Ntt Data Italia: «L’evoluzione della funzione Finance verso un ruolo sempre più rilevante di guida strategica, sfruttando a pieno le potenzialità del digitale e dei dati, può seguire diversi percorsi a seconda del contesto operativo e del livello di maturità. Grazie a questa ricerca, nata dalla collaborazione tra l’area Consulting Ntt Data, alcune tra le più importanti aziende del Paese, e Sda Bocconi, è chiaro come ogni realtà possa modellare il proprio percorso. Chiaramente il percorso di evoluzione non può prescindere dalla multidisciplinarietà di competenze necessarie, da quelle verticali Finance, all’analisi “avanzata” dei dati, all’automazione processi e tecnologiche».