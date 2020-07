L’immunità del Lesotho, dove il distanziamento è rispetto sociale

È vero che il governo di questo piccolo regno che conta appena due milioni di abitanti ed è molto povero ma bene organizzato ha provveduto in tempi rapidi a decreare il lockdown, ma ritengo ci siano altre ragioni che piegano la pressoché totale immunità della sua popolazione a virus. Ho avuto il privilegio di soggiornare in questo piccolo regno diverse volte dall’inizio del secolo e ne sono retata profondamente affascinata e coinvolta. In queste terre per lo più verdi e montagnose il distanziamento sociale esiste da sempre ed è una spontanea regola di vita. Le auto sono pochissime, esiste di fatto una sola città fatta di piccoli agglomerati anche se possiede una bella università, un ospedale più che decente, un paio di alberghi moderni. Ci si sposta per lo più a cavallo sul dorso di piccoli, docili pony indossando i vestiti tradizionali: una avvolgente coperta di lana dai colori sgargianti prodotta in loco, un grande cappello di paglia molto resistente a pagoda che ripara dal freddo, dalla pioggia, dal vento. Gli assembramenti non esistono neppure nei piccoli sparsi mercati locali e anche le riunioni politiche non li prevedono. Lo so con certezza perché in un momento speciale della mia vita ne sono stata “protagonista”. Avento realizzato coi collaboratori del Master in studi filantropici di cui ero responsabile un progetto per le piccole comunità rurali ho dovuto tenere un discorso ai componenti di queste comunità che si è svolto in un’immensa radura dove le persone arrivavano in ordine sparso occupando un territorio piuttosto ampio e tenendosi a debita distanza gli uni dagli altri, raggruppati per piccoli nuclei familiari o di appartenenza. Mi è stato detto che quasi tutte le riunioni avvenivano in quel modo. È stata un’esperienza indimenticabile, intensa e partecipativa: mi sono vestita come loro e anch’io ho avuto con me un piccolo pony che è poi restato al mio fianco. Sono convinta che l’immunità di questo piccolo regno alla diffusione del virus - che spero si confermi nei mesi a venire- sia dovuta anche, ma forse principalmente, allo stile di vita al rapporto spontaneo con una natura impervia ed incontaminata , alla relazione “soft” tra le persone, ad un universo di condivisione in cui le differenze sociali sono assai poco evidenti. Sono stata ospite di una famiglia “reale”, con compiti di rappresentanza politica, l’unica che possedesse nel villaggio un bagno attrezzato e che avesse diritto ad un groom per occuparsi dei due cavalli del giovane principe. Il groom non era affatto un dipendente, ma un membro della famiglia : Non credo che sia casuale che nelle foto che ci ritraggono eravamo tutti naturalmente distanziati e non per convenzioni sociali, ma per una sorta di rispetto di reciprocità e di fondamentale eguaglianza.