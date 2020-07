Franco Anelli confermato rettore dell'Universita' Cattolica

MILANO (ITALPRESS) - Il Consiglio di Amministrazione dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore ha confermato all'unanimita' il professor Franco Anelli rettore dell'Ateneo per il prossimo quadriennio 2020/21-2023/24. La decisione del Consiglio di Amministrazione giunge dopo che, mercoledi' 10 giugno, i docenti della Cattolica si erano ampiamente espressi a favore della riconferma del professor Anelli, designato da tutte le dodici Facolta' dell'Ateneo. Il professor Anelli, che si accinge a guidare per il terzo mandato consecutivo l'Universita' Cattolica alla vigilia del Centenario della sua fondazione avvenuta nel 1921, dopo la nomina ha ringraziato il Consiglio di Amministrazione e tutti coloro che lo hanno sostenuto. Anelli, 57 anni, ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso la facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, e' l'ottavo Rettore nella storia dell'Ateneo. Prima di lui hanno ricoperto l'incarico il fondatore Padre Agostino Gemelli (1921-1959), Francesco Vito (1959-1965), Ezio Franceschini (1965-1968), Giuseppe Lazzati (1968-1983), Adriano Bausola (1983-1998), Sergio Zaninelli (1998-2002), Lorenzo Ornaghi (2002 -2012). Gia' Prorettore vicario dal 2010 al 2012, Franco Anelli e' Rettore dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore dal 1° gennaio 2013. Laureatosi in Giurisprudenza nello stesso Ateneo (1986), dopo il dottorato di ricerca, e' divenuto nel 1993 professore associato di Istituzioni di Diritto privato nella facolta' di Economia e Commercio. Dal 1996 professore straordinario. Nel 1997 si e' trasferito alla facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' Cattolica, dove e' ordinario di Istituzioni di Diritto privato. E' tra i componenti del Consiglio di Amministrazione di "Avvenire Nuova Editoriale Italiana SpA". (ITALPRESS). sat/com 15-Lug-20 19:35