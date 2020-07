Cina vs Uk: sul 5G decisione politicizzata, tuteleremo i nostri interessi

La Cina risponde con "forte opposizione" al divorzio di Londra da Huawei e annuncia che adotterà "tutte le misure necessarie a tutela dei suoi interessi". Pechino - ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, in dichiarazioni riportate dalla Cgtn - "valuterà l'incidente seriamente e a 360 gradi". Lo riporta Adnkronos.

Secondo quando riporta il Global Times, per il governo cinese la decisione di Londra di mettere al bando Huawei per il 5G non è una "questione che riguarda un'azienda o un'industria, ma è una questione che è stata fortemente politicizzata". La diplomazia cinese denuncia come la scelta di Londra "minacci la sicurezza degli investimenti cinesi nel Regno Unito e crei un problema rispetto alla nostra fiducia nel mercato britannico".