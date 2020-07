Carlo Sangalli confermato presidente di Confcommercio

ROMA (ITALPRESS) - L'Assemblea di Confcommercio-Imprese per l'Italia, in rappresentanza delle oltre 700 mila imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e logistica e delle professioni, all'unanimita', ha confermato Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il quinquennio 2020-2025. In occasione dell'Assemblea, Confcommercio ha elaborato un documento contenente gli obiettivi e gli ambiti di intervento prioritari della nuova Consiliatura - dal ruolo dei corpi intermedi alle riforme per il Paese, dalla trasformazione digitale al nesso sempre piu' stretto tra citta', terziario, infrastrutture e trasporti, dalla qualita' della formazione alla valorizzazione del welfare contrattuale, fino ai temi cruciali e attuali della sostenibilita', della transizione generazionale, del ruolo del nostro Paese nel nuovo scenario europeo e internazionale - con l'obiettivo di avviare una nuova stagione della rappresentanza d'impresa. Una stagione "costituente" che continui a basare la rappresentanza di Confcommercio "sui principi di sussidiarieta' e partecipazione - si legge in una nota -: per continuare ad innovare e ammodernare l'architettura organizzativa e l'offerta di servizi, valorizzare sempre di piu' la rete di territori e categorie, promuovere alleanze operative e strumenti per contribuire al rafforzamento dell'attivita' sindacale della Confederazione". (ITALPRESS). sat/com 15-Lug-20 15:34