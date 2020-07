Contrordine compagni, il trolley è di nuovo ammesso in aereo

Nuova giornata, nuovo cambio d'indirizzo: se fino a ieri sembrava evidente che tenere trolley nelle cappelliere fosse uno dei peggiori crimini contro l'umanità, un gesto sconsiderato che poteva mettere a repentaglio la salute dell'intero volo, oggi la norma è cambiata. Via libera, dunque, alle valigie sopra le nostre teste. Anche perché le low cost, magari quelle con un fondatore irlandese che ogni tanto ama spararla grossa, erano già pronte a scendere in campo contro la misura. Però ragioniamo: se tenere una valigia sotto il sedile davanti non crea alcun tipo di possibilità di assembramento quando l'aereo giunge a destinazione, chiunque abbia mai volato sa bene che la corsa alla cappelliera è un grande classico che ha soppiantato l'applauso. Dunque le ruote toccano terra e c'è già chi sgancia la cintura e apre lo scomparto per prendere il bagaglio, che in genere si compone di: una valigia, una giacca, un sacchetto del duty free, una borsa contenente cibo di dubbia provenienza e uno zainetto. Facile prevedere che un minimo di contatto in più ci possa essere. Naturale, dovrebbero essere predisposti tali controlli in aeroporto che il volo dovrebbe essere sicuramente "Covid-free". Ma è davvero così?

La scorsa settimana un uomo è stato fermato alla stazione Termini di Roma dopo aver passato cinque giorni a Rimini perché, nonostante fosse in isolamento fiduciario con sintomi, ha pensato bene di attraversare mezza Italia. Dunque la base di rispetto delle regole è scemata a mano a mano che il Coronavirus passava da spauracchio a malanno di stagione. I medici non aiutano, perché non hanno trovato un giusto equilibrio, ma hanno deciso di procedere o sulla china del terrore, o su quella del "volemose bene". E gli italiani, giustamente, non ci hanno capito più nulla.

In Lombardia si è deciso di non prorogare l'obbligo di mascherina anche all'aperto, a meno che non vi siano assembramenti. Il che è bizzarro: intanto, che cosa costituisce un assembramento? Se il semaforo è rosso e si aspetta con altre persone di poter attraversare, siamo di fronte a un numero di individui tale da necessitare l'uso della mascherina? E poi, nel dubbio, visto che questo dispositivo stava diventando rapidamente una parte della nostra vita, tanto che molti stilisti hanno iniziato a disegnarne, perché non continuare a imporne l'impiego, almeno fino a settembre? E se qualcuno, asintomatico ma positivo, starnutisce addosso a un incolpevole passante?

La verità è che ancora una volta stiamo diventando delle macchiette. È palese che nessuno sappia più che cosa fare, perché le terapie intensive si svuotano ma la mortalità è cresciuta in modo incredibile. Gli ospedali sono quasi del tutto liberi dal Coronavirus ma in altri Paesi del mondo - quelli governati da pericolosi populisti, in cui la gente organizza Covid party - i casi continuano ad aumentare così come i morti. E dunque dove sta la verità? Forse un buon punto di partenza sarebbe dirla, la verità. Avremo il vaccino a settembre? No, sicuramente no. Il Coronavirus ha perso di forza? Al momento sembrerebbe, ma si sa anche che ama il freddo umido. Ci sarà sicuramente una seconda ondata con ritorno all'isolamento? Questa pare una forzatura non suffragata da evidenze mediche. Se tutti faranno la loro parte, se riusciremo a contenere i focolai tramite il tracciamento, anche il Covid tornerà a essere una malattia - pericolosissima! - che si può arginare. Altrimenti, prepariamoci nuovamente a fare pane e torte in casa... E mettetela, questa maledetta mascherina!