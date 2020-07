Aspi, Cancelleri "Commissariamento unico modo per avviare la revoca"

ROMA (ITALPRESS) - "Il commissariamento e' l'unico modo per avviare la revoca, per potere andare avanti: non si perde nessun posto di lavoro, la societa' continua a lavorare, poi si mette a bando la concessione". Lo ha detto Giancarlo Cancelleri, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ospite di "Radio anch'io", su Radio Uno. "Poi c'e' il tema dei controlli di sicurezza e su questo il M5S sta proponendo Anas per fare solo questo - ha aggiunto -. Dobbiamo mantenere in equilibrio l'interesse pubblico". "Il M5S si e' sempre espresso per la revoca della concessione ad Aspi, abbiamo sempre voluto raggiungere quell'obiettivo e il presidente Conte ha preso una posizione di fermezza su questo, non vuole indietreggiare sulle posizioni prese gia' da tempo", ha spiegato il viceministro. "Oggi il Consiglio dei ministri e' chiamato a prendere una decisione politica, non dico ci sia la revoca, se dovessero arrivare, all'ultimo minuto, proposte di Aspi che vanno nella direzione auspicata da Conte, ben vengano", ha aggiunto Cancelleri. (ITALPRESS). ror/sat/red 14-Lug-20 10:14