Zucchetti acquisisce Scloby, la startup per i punti cassa digitali e smart

Grazie alla sua soluzione cloud per la gestione delle vendite in grado di unire la velocità di un punto cassa con la flessibilità di un gestionale, Scloby ha conquistato il Gruppo Zucchetti, che ha acquisito il 100% della società.

Nata nel 2013 presso l’I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, Scloby ha infatti creato una piattaforma cloud che permette a piccoli commercianti, ristoranti e negozi di gestire la propria attività in maniera efficace e performante da qualsiasi luogo e utilizzando qualsiasi dispositivo, come computer, smartphone o tablet. Consente infatti di gestire in maniera integrata tutti i canali di vendita, dalle vendite in negozio all’ecommerce, e di avere a portata di mano tutti gli aspetti relativi a magazzino, fatturazione, marketing e fidelizzazione, raccogliendo ed analizzando i dati ed assicurando grande flessibilità. Uno strumento che si è rivelato estremamente utile per commercianti e ristoratori anche durante il lockdown, dal momento che Scloby ha permesso di gestire tutto il processo relativo a ordine online, consegne a domicilio e fatturazione anche a distanza oppure attivando rapidamente la funzione di sito ecommerce proposta dalla piattaforma. Scloby, che è stato tra i finalisti del Premio Nazionale dell'Innovazione e ha ricevuto il riconoscimento come Startup dell’anno I3P, è oggi utilizzato ogni giorno da oltre 600 punti vendita in Italia e all’estero. Con l’ingresso nel Gruppo Zucchetti il prodotto avrà un’ulteriore spinta alla crescita.

"L'ingresso nel Gruppo Zucchetti permetterà a Scloby di crescere ancora più velocemente, seguendo le esigenze in continua evoluzione di commercianti e ristoratori”, afferma Francesco Medda, CEO di Scloby. “Siamo entusiasti del percorso che stiamo disegnando insieme al gruppo: la lunga esperienza di Zucchetti unita alle più moderne tecnologie utilizzate da Scloby rappresenta il connubio perfetto per ciò che dovrebbe essere un’azienda tecnologica oggi”.

“Scloby si rivolge a un mercato popolato principalmente da piccole e medie imprese, operanti in settori diversi: dalla ristorazione alla vendita al dettaglio, passando per il settore dei servizi e per quello degli artigiani”, afferma Angelo Guaragni, amministratore di Zucchetti Hospitality. “La soluzione può essere comunque personalizzata e risponde efficacemente a qualsiasi tipo di esigenza. L’obiettivo è quello di facilitare il processo di digital transformation anche delle attività commerciali, garantendo il pieno rispetto delle norme relative a fatturazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi e assicurando alti standard di innovazione”.

“Grazie alla sua piattaforma cloud Scloby permette di attuare una gestione smart delle attività commerciali, un passo fondamentale nell’ottica di un mondo sempre più digitale e connesso. Stanno cambiando i bisogni dei consumatori e di conseguenza le attività commerciali hanno la necessità di avere a disposizione soluzioni agili come quelle proposte da Scloby”, sottolinea Giuseppe Scellato, presidente I3P. “L’acquisizione di Scloby da parte di Zucchetti rappresenta una grande soddisfazione anche per l’Incubatore: da sempre crediamo nel progetto e nel 2017 abbiamo incoronato Scloby ‘Startup dell’Anno I3P’, sicuri che lo sviluppo della piattaforma avrebbe abilitato nuovi modelli di business e attirato l’attenzione di grandi player del settore”.