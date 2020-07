Merkel, carezza a Conte: "Sul Recovery Fund troveremo un'intesa"

Si conclude con toni decisamente amichevoli - e che fanno ben sperare - il vertice tra Angela Merkel e Giuseppe Conte al castello di Meseberg. Il convitato di pietra è, ovviamente, il Recovery Fund. Così, mentre il premier olandese Rutte si affretta a dichiarare che la battaglia sul Next Generation Ue sarà lunga e tormentata, i leader di Germania e Italia si riscoprono più uniti che mai. «L'Italia - ha detto la cancelliera Merkel - è stata colpita in modo particolare dal Coronavirus, gli italiani hanno reagito con straordinaria disciplina. La pandemia non è finita, non c'è un vaccino ma solo la possibilità di mantenere le distanze nella vita quotidiana. avremo un'estata durante la quale tutto sarà differente. Il virus è molto presente, dobbiamo evitare una seconda ondata. Italia e Germania sono d'accordo nella struttura di fondo del Recovery Fund».

"Ho sempre sottolineato le difficoltà" di un negoziato "molto difficile", ma "ho sempre cercato, in modo ambizioso, di rappresentare il comune obiettivo" per una risposta "solida, forte, coordinata, all'altezza della crisi che stiamo vivendo, una crisi epocale, simmetrica e che ci coinvolge tutti e ci accomuna in questo destino di recessione, molto spinta come testimoniano" i dati al riguardo. Lo rimarca il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Berlino.

"E' essenziale - sottolinea - che il Consiglio europeo dica sì subito a uno strumento e faccia in modo che la proposta sul Next generation Eu sia una risposta effettiva adeguata". Quanto ad Aspi, "domani avremo questo Cdm, discuteremo, ci sarà un'informativa e come ho detto" la decisione su Aspi "deve coinvolgere tutto il governo, tutto il governo deve conoscere i dettagli. Io ho già anticipato alcune valutazioni, domani tutti i ministri saranno nelle condizioni di conoscere i dettagli. C'è la necessità di adottare una soluzione ad una vicenda che si trascina da troppo tempo: l'incertezza non giova allo Stato, alla concessione e al concessionario".