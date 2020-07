L'algoritmo di Volagratis per scoprire mete sicure per viaggiare

Consentire agli italiani di tornare a viaggiare, in tutta serenità: con questo obiettivo Volagratis.com ha creato il Travel Safe Algorithm, uno speciale algoritmo che permette di individuare i luoghi più sicuri da raggiungere ma allo stesso tempo più belli da scoprire nei prossimi mesi. I risultati dei calcoli dell’algoritmo sono facilmente consultabili sulla pagina dedicata di Volagratis.com, dove viene mostrata la Top 10 - regolarmente aggiornata - delle destinazioni possibili per i viaggiatori italiani.

I risultati si basano su un indice calcolato a partire da un punteggio di sicurezza (che ha un peso del 60%) e un punteggio di interesse turistico per ciascuna destinazione (che vale invece il restante 40%). Il punteggio di sicurezza considera per ciascun Paese la situazione attuale e la previsione dei contagi da Covid-19, la qualità del sistema sanitario e la distanza della destinazione dal paese di partenza. Il punteggio di interesse turistico prende invece in considerazione il numero di hotel disponibili, la popolarità della destinazione in giugno, luglio e agosto e il numero di siti UNESCO.

Tra le destinazioni suggerite da Volagratis.com emergono Slovenia, Germania e Spagna, ma anche Cipro e Grecia, per le quali è necessario preparare documenti appositi o avere effettuato il test Covid-19 con esito negativo.