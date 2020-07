Gp Stiria, vince Hamilton davanti a Bottas e Verstappen

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Lewis Hamilton vince il Gp di Stria, seconda prova del mondiale di F.1, precedendo sul traguardo del circuito di Spielberg il compagno di squadra Valtteri Bottas. Prima vittoria stagionale per il britannico che, dopo la pole position in una qualifica bagnata, domina nella gara domenicale e contribuisce alla doppietta Mercedes grazie a Bottas. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen che vince il duello interno con Alexander Albon, quarto al traguardo. Quinto posto per Lando Norris con la McLaren, poi sesto Sergio Perez e settimo Lance Stroll con le Racing Point; quindi Daniel Ricciardo con la Renault e Carlos Sainz, autore del giro piu' veloce con l'altra McLaren. A chiudere la Top10 la Alpha Tauri del russo Daniil Kvyat. Doppio ritiro, invece, per le due Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc a seguito dell'incidente causato dal monegasco al primo giro. (ITALPRESS). spf/tvi/gm/red 12-Lug-20 16:51