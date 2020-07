Pole Hamilton sotto la pioggia a Spielberg, Vettel 10° precede Leclerc

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Pole position per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche bagnate del Gran Premio di Stiria. Sull'asfalto scivoloso del Red Bull Ring a Spielberg in condizioni estreme e' il sei volte campione del mondo della Mercedes a centrare la pole nel secondo appuntamento della stagione grazie a un crono di 1'19"273. Ha provato a sbarrargli la strada Max Versappen, ma l'oranje della Red Bull si deve accontentare dell secondo posto in griglia. Ottimo terzo posto per Carlos Sainz che con la McLaren firma la sua migliore qualifica di sempre. Al suo fianco scattera' Valtteri Bottas con l'altra nera Mercedes. Delusione per la Ferrari con Leclerc addirittura eliminato in Q2 - scattera' dall'undicesima casella in griglia - e Sebastian Vettel che non va oltre il decimo crono in Q3. Quinto tempo per Esteban Ocon con la Renault e sesto per Lando Norris (McLaren), che pero' verra' penalizzato di tre posizioni in griglia. In top-10 anche Alexander Albon con l'altra Redb Bull, un sorprendente Pierre Gasly con la Alpha Tauri e Daniel Ricciardo con la seconda Renault. La gara di domani (ore 15.10) si prevede sull'asciutto. (ITALPRESS). spf/tvi/gm/red 11-Lug-20 17:30