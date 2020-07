Nasce Confassociazioni Media e Informazione

ROMA (ITALPRESS) - Confassociazioni, l'espressione unitaria delle federazioni, dei coordinamenti, delle associazioni, delle imprese e delle persone che svolgono o rappresentano attivita' professionali in Italia e in Europa, inaugura il settore confederale che aggrega i media. "Obiettivo della nuova branch Media e Informazione e' quello di mettere in rete i diversi attori di questo settore, purtroppo oggi molto frammentato e poco sostenuto specialmente quando si parla di online, favorendo l'interazione tra gli associati e il Sistema Confassociazioni, una vasta rete multisettoriale dove i media possono trovare i loro naturali stakeholder e contribuire allo sviluppo di opportunita' di rete", si legge in una nota. L'iscrizione a Confassociazioni e' aperta a testate digitali e loro aggregazioni anche in forma associativa, syndication e network come pure a singoli professionisti o partite iva che esercitano attivita' quali quella del blogger, content manager o social media manager. La struttura direttiva, presieduta da Carmelo Cutuli, e' composta da: Francesco Pira, Vice Presidente; Michele Ficara Manganelli, Responsabile Area Svizzera Italiana; Alessandro Conte, Responsabile Area Centro Italia; Patrizia Paesano, Responsabile Area Isole; Giulia Reina, Vice Segretario Generale. A queste iniziali si aggiungeranno, nei prossimi mesi, ulteriori deleghe. "Siamo davvero lieti - ha detto il presidente nazionale di Confassociazioni, Angelo Deiana - di annoverare tra i nostri associati, nonche' tra i professionisti nel nostro nuovo organigramma, i rappresentanti del mondo dei media e dell'informazione. Siamo oggi pronti ad accogliere nella nostra rete, che vede percentuali di crescita esponenziali di associati e organizzazioni, le testate giornalistiche, i media network e tutti gli attori anche informali del mondo dell'informazione, offrendo loro il valore del nostro Sistema associativo". Confassociazioni Media e Informazione si pone a consolidamento di una piu' ampia presenza della Confederazione nel mondo della Comunicazione che ha visto recentemente la costituzione dell'Osservatorio Nazionale sulle Fake News, presieduto dal professore Francesco Pira, e al branch della Comunicazione, recentemente allargato alle relazioni istituzionali, il cui organico definitivo verra', a breve, presentato. (ITALPRESS). sat/com 11-Lug-20 13:53