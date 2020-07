Il lockdown fa bene all’amore e ai sex toys

I mesi di lockdown sono stati difficili e stressanti per la maggior parte degli italiani, costretti a dividere gli spazi domestici e la banda di internet tra remote working, didattica a distanza, momenti di svago. La clausura forzata ha però portato anche più tempo per stare insieme al proprio partner, moltiplicando i momenti di intimità (almeno per le coppie senza figli). A quanto pare, questa è stata l’occasione per ammazzare la noia sotto le lenzuola scoprendo (o riscoprendo) l’utilizzo di sex toys, come emerge da un’analisi di Idealo, portale internazionale di comparazione prezzi.

Sex toys contro la noia

Idealo ha infatti monitorato l’andamento dei prezzi e l’interesse degli italiani online per i prodotti delle categorie “Sex toys e Protezione” nel corso dell’ultimo anno, in particolare, nel periodo di lockdown e nelle fasi successive. Ebbene, il dato più significativo emerso è un incremento delle ricerche del 143% nell’ultimo anno e del 110% durante il lockdown. Sembra quindi evidente come l’isolamento cui sono stati costretti per molte settimane gli italiani ne abbia ha rimodulato gli stili di vita e stimolato il desiderio di conoscersi più a fondo, anche attraverso la sessualità.



Anche nella fase di lockdown, come nel corso dell’ultimo anno, i prodotti più cercati sul portale idealo.it sono stati i vibratori (+161,6% di intenzioni di acquisto), nelle varie forme, prezzi e caratteristiche, dai modelli più semplici a quelli più avanzati.



È cresciuto anche l’interesse per i sex toys per uomini (+136,6%), seguiti dagli articoli per la pianificazione familiare (+115%), i dildo (+71,5%), i preservativi (+45,2%) e i lubrificanti intimi (+43,8%).



Una volta terminato l’isolamento forzato, sono cambiati anche i trend. Nel post lockdown Idealo ha infatti registrato con una riduzione generale dell’interesse verso tutti i prodotti della categoria Sex toys e Protezione (-31,2%) ad eccezione dei preservativi (prodotto tipicamente estivo e… balneare), le cui ricerche online nel mese di giugno sono aumentate del +22,8% rispetto alla fase 1.

E anche i prezzi si impennano

L’effetto lockdown si è notato anche sull’andamento dei prezzi dei prodotti delle categorie Sex toys e Protezione che, sul portale idealo.it, sono aumentati in media del +21,8%. L’aumento maggiore si è avuto per i vibratori (+36,5% in media), ma sono aumentati anche quelli dei dildo (+24,5%), dei preservativi (+22,1%), degli articoli per la pianificazione familiare (+20,2%), dei lubrificanti intimi (+17,2%) e dei sex toys per uomini (+9,5%).

Europa unita… nel piacere

L’interesse online per i sex toys e gli articoli per la protezione è cresciuto in tutti i Paesi europei durante la fase di lockdown, anche se il +110% dell’Italia è stato il maggiore aumento, rispetto al +100,7% del Regno Unito, +55,9% della Francia, +36,5% dell’Austria, +23,3% della Germania e +16,9% della Spagna.



Idealo ha anche registrato le differenze in termini di crescita delle preferenze tra i cittadini europei: gli italiani e gli austriaci scelgono i vibratori (+161,6% e +68,4%), i francesi preferiscono i dildo (+78,8%), gli spagnoli, i tedeschi e i britannici i sex toys per uomini (+101,%, +35,3% e +121,4% rispettivamente).



Anche i prezzi medi degli articoli delle categorie Sex toys e Protezione hanno fatto registrare differenze tra Paesi dell’Europa: la Francia è il Paese dove in generale, nell’ultimo anno, i sex toys e gli articoli per la protezione costano di più. In Italia, invece, i preservativi e gli articoli per la pianificazione familiare costano meno che negli altri Paesi europei, in particolare rispetto a Germania e Austria, al primo posto rispettivamente per i prezzi degli articoli per la pianificazione familiare e dei preservativi.