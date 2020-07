Draghi incontra Di Maio: si prepara il terreno per la grande coalizione?

Difficile immaginare due persone così diverse come Mario Draghi e Luigi Di Maio. Per il cursus honorum (non è questa la sede per ricordare i trascorsi dell'uno e dell'altro, ma basta una rapida occhiata su Wikipedia...), per le esperienze, per il prestigio sullo scacchiere internazionale, per la credibilità guadagnata imbracciando bazooka. Draghi è l'uomo giusto per ogni stagione, colui che ha salvato l'euro e l'Europa con il suo "Whatever it takes". Di Maio è uno che millanta di aver sconfitto la povertà, che ha istituito il reddito di cittadinanza, che ha creato i navigator, che ha avallato l'improvvida quota 100. Draghi è papabile come presidente della Repubblica dopo Mattarella o come presidente del Consiglio se la situazione economica dovesse precipitare di ritorno dalle vacanze. Di Maio ha saputo chiamare il presidente cinese "Ping", scatenandone con ogni probabilità l'ira funesta. Insomma, due uomini con un percorso politico molto differente.

Eppure, secondo quanto riporta l'Adnkronos, il 24 giugno i due si sarebbero incontrati. Perché? Non si sa. Dalla Farnesina fanno sapere che fa parte di quegli appuntamenti istituzionali cui il leader del Movimento 5 Stelle partecipa abitualmente. Ma qualcosa non torna: non sarà che sia stato un incontro conoscitivo ed esplorativo, in vista di un autunno che si preannuncia veramente caldo? Non sarà che Di Maio si è stancato dell'avvocato del popolo (e questo è risaputo) e inizia a ritenere Giuseppi inadatto a gestire lo tsunami che si abbatterà quando cig e licenziamenti non saranno più regolamentati dal governo in modo così rigoroso?

E Draghi, a 73 anni da compiere il prossimo 3 settembre, ha davvero voglia di sobbarcarsi il peso di un governo istituzionale, che contempli le principali forze politiche, magari tagliando i rami secchi e improduttivi dei populismi più beceri? Potrebbe essere l'ultima grande sfida di un uomo che ha vissuto in prima linea stagioni tormentate, seppur con qualche controversia come nel caso dell'incontro sulla nave Britannia.

D'altronde, è evidente che qualcosa stia cambiando nel panorama politico. Conte è sempre più incartato tra mille Dl e la revoca delle concessioni ad Autostrade. Prodi, non propriamente un incauto, ha già annunciato di essere pronto a un processo di "ripulitura" della figura di Berlusconi. Mattarella tace ma viene descritto come molto perplesso. In Europa i frugali imperversano con tracotanza. Ci sono talmente tanti fronti aperti che una figura di parafulmine servirebbe come il pane. Sarà Mario Draghi? A questo punto è sempre più probabile. Una mossa inattesa di Di Maio che potrebbe aver sfilato la poltrona da sotto le terga di Conte. E sta' a vedere che ci toccherà riabilitare perfino Luigino.