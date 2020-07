"Conversazione su Tiresia", omaggio a Camilleri a un anno dalla morte

ROMA (ITALPRESS) - "Il teatro italiano omaggia Andrea Camilleri a un anno dalla scomparsa con la proiezione di 'Conversazione su Tiresia'. Un film prezioso che ci restituisce la vitalita' e l'intelligenza di un autore straordinario, proiettato nei Teatri Nazionali per un'iniziativa alla quale spero aderiscano quante piu' realta' possibili per rendere il giusto tributo a chi ancora ci emoziona con la sua creativita'". Cosi' il Ministro per i beni e le attivita' culturali, Dario Franceschini, commenta l'iniziativa promossa il prossimo 17 luglio dal Piccolo Teatro di Milano e dai Teatri Nazionali italiani - il Teatro Stabile di Torino in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, il Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro Fondazione, il Teatro della Toscana, il Teatro di Roma, Il Teatro Stabile di Napoli - per rendere omaggio a un anno esatto dalla scomparsa alla figura del grande scrittore siciliano nato a Porto Empedocle nel 1925, con la proiezione in contemporanea nei teatri da loro gestiti e, per Torino, al Cinema Massimo, del film Conversazione su Tiresia. Di e con Andrea Camilleri, prodotto da Palomar, tratto dall'omonimo spettacolo teatrale andato in scena al Teatro Greco di Siracusa l'11 giugno del 2018, con la regia di Roberto Ando'. Un racconto mitico, pensato, scritto e narrato da Andrea Camilleri che "cunta" la storia dell'indovino cieco, le cui vicende attraverso i secoli si intrecciano a quelle dello stesso scrittore. (ITALPRESS). mgg/com 10-Lug-20 13:21