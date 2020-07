Abiby presenta la nuova box “Vitamin Sea” nata in partnership con Yoox

Abiby, talent scout delle ultime novità nel mondo beauty, e YOOX, lo store online di lifestyle leader nel mondo per moda, design e arte, si uniscono in una partnership speciale per vivere l’estate con stile e un tocco glam, ma proteggendo allo stesso tempo la pelle dai possibili danni causati dai raggi solari. La collaborazione sarà celebrata con la speciale beauty box di Abiby del mese di luglio “Vitamin Sea”: un gioco di parole che richiama da una parte l’estate e il mare e dall’altra i benefici della vitamina C, potente alleata per prendersi cura della pelle dopo l'esposizione al sole.

Per l’occasione Abiby penserà ai prodotti per affrontare l’estate al meglio; Yoox, invece, penserà allo stile firmando la bag che per l’occasione sarà più capiente: perfetta per essere portata in spiaggia. Per suggellare lapartnership inoltre all’interno della box saràpresente un buono sconto da utilizzare su YOOX. “In un momento in cui il settore delle vendite online sta conquistando sempre più spazio eattenzione da parte dei consumatori,la collaborazione con una realtà digital native e Made in Italy come YOOX è per noi molto importante: valorizziamo le opportunità offerte dal digitale,dando ancora più risalto al nostro messaggio e alle novità in campo beauty e moda. Allo stessotempo, permettiamo alle community di espandersi proponendo prodotti sempre nuovi e digrande valore”, spiegano i co-founder di Abiby Mario Parteli e Luca Della Croce.

Protagonista della speciale box di luglio targata Abiby e Yoox sarà la combo composta da liquid lipstick in 3 colori a scelta dell’utente e, in alternativa uno o l’altro, eyeshadow olografico o eyeliner mat a lunga tenuta firmati KVD Vegan Beauty, marchio di make up totalmente vegan e cruelty free, in sintonia con i valori promossi da sempre anche da Abiby. I trucchi saranno affiancati da una protezione solare totalmente minerale di un nuovissimo brand italiano che ha scelto proprio Abiby per lanciare la sua gamma.



“Siamo felici di collaborare con Abiby, perché come noi è attenta alla sostenibilità deiprodotti,al rispetto dell’ambiente e degli animali”, commentano da KVD Vegan Beauty. “Questi sono tutti valori che KVD Vegan Beauty cerca nei suoi partner, cosicché i consumatori non debbanoscegliere tra performance e sostenibilità”. La box “Vitamin Sea” in collaborazione con YOOX potrà essere acquistataentro il 12 luglio sul sito di Abiby, a partire da 24,90€.