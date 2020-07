Stocard e Bennet, via al primo progetto di engagement interamente digitale

Stocard, l’app wallet che consente di digitalizzare le carte fedeltà nel proprio smartphone, e Bennet, leader nel mercato degli ipermercati e dei centri commerciali del nord Italia, realizzano il primo progetto di engagement interamente digitale per il lancio, il mantenimento ed il supporto del nuovo programma fedeltà Bennet Club 2020.

Il Covid19, ed il conseguente lockdown, hanno determinato il ripensamento e la riprogettazione d’urgenza di tutte le attività del retail, dal negozio fisico alle modalità di vendita. In tale situazione, la GDO, uno dei pochi mercati rimasti attivi, ha dovuto fare i conti con una vasta serie di problematiche: assembramenti, sanificazioni, dispositivi di sicurezza, chiusura di reparti non necessari e spesa a domicilio.

In questa circostanza Bennet, con l’ausilio di Stocard, ha realizzato un progetto di engagement in cui Stocard è stato il canale preferenziale per stimolare l’interesse e l’interazione dei propri utenti (8.1 mln in Italia), con e senza carta Bennet, attraverso una vera azione di retention e acquisition.

L'annuncio del programma è avvenuto attraverso la pubblicazione su Stocard della cover del catalogo premi in formato web-to-shop, con puntamento alla pagina di presentazione del programma nel sito Bennet.

Il lancio del programma ha visto una prima pubblicazione dell’intero catalogo premi all’interno della sezione carta Bennet dell’app Stocard, così da consentire i possessori della carta fedeltà Bennet di consultare le promozioni. Contestualmente ed in modo geolocalizzato, il catalogo Bennet Club 2020 è stato reso visibile nella sezione offerte dell’app anche ai non possessori di carta Bennet.

La successiva pubblicazione nell’app Stocard di caroselli tematici in grado di attrarre consumatori dalle preferenze diverse ha avuto l’obiettivo di tenere alto l’engagement con gli utenti: complementi d'arredo per la casa consigliati da influencer, piccoli elettrodomestici, giochi per i bambini, sono alcuni dei premi, presentati in modo accattivante, a cui se ne aggiungeranno altri nel corso della seconda metà del 2020.

Stocard consentirà all’utente di effettuare la registrazione della carta Bennet direttamente nell’app, con grande risparmio di tempo sia per il consumatore sia per il personale di vendita in negozio. Inoltre, nel sito di Bennet, è stato inserito il tasto ‘Aggiungi a Stocard’ per permettere ai nuovi sottoscrittori della fidelity card dal sito Bennet, di aggiungere la carta appena creata direttamente nel portafoglio Stocard, assieme alle altre.

La collaborazione tra Bennet e Stocard, iniziata nel 2016, ha visto diverse sperimentazioni tra cui il progetto ‘Volantino Integrato’ realizzato in Fase2 Covid: un osservatorio sui 6 mesi precedenti di pubblicazione del volantino digitale Bennet in Stocard. Questo progetto ha consentito l’analisi delle letture da carta e da digital in Stocard e la costituzione di un piano integrato in cui il volantino cartaceo viene reinserito per differenza sulla base delle letture digitali che Stocard, in media, riesce ad effettuare per punto vendita e a ROI positivo.

“Soprattutto in questo momento in cui le abitudini di acquisto dei consumatori sono state stravolte è fondamentale offrire loro nuove e innovative esperienze di acquisto – racconta Valeria Santoro, Country Manager di Stocard Italia – Il digitale si è mostrato il vero alleato dei consumatori e per questo abbiamo deciso insieme a Bennet di unire le forze per offrire ai cittadini nuovi strumenti, concreti e versatili: in questo modo è stato possibile proporre su una sola piattaforma le migliori soluzioni di loyalty e offerte e rendere più personale la customer experience”.

“Lo scenario che stiamo affrontando ha cambiato irreversibilmente gli stili di vita, i modelli di consumo e il modo di comunicare, informarsi e intrattenersi. Per questa ragione Bennet ha deciso di investire sullo sviluppo della comunicazione digitale modificando la propria strategia, e ha scelto Stocard per realizzare un cambiamento che vuole essere duraturo nel tempo”, dichiara Simone Pescatore, direttore marketing e comunicazione di Bennet. “Il programma fedeltà Bennet Club è un serbatoio straordinario di sperimentazione in questo senso e un tassello importante verso l’obiettivo di posizionarci come la migliore soluzione possibile per fare una spesa comoda, conveniente, sicura, ingaggiante e divertente”.