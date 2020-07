La missione dell’eccellenzache traina il made in Italy

È passato più di mezzo secolo da quando, nel 1966, varando uno yacht in legno lungo 18 metri, il brand Admiral (che negli anni ’50 era Arcobaleno Super e poi President) iniziava a navigare sulle placide - ma non troppo - acque del lusso per dare il via, una decina d’anni dopo, con il varo del primo motor yacht di 30 metri in legno, alla moda delle grandi barche da diporto plananti. Un’eccellenza che il mondo intero ci riconosce, grazie appunto a marchi come Admiral - flagship brand di The Italian Sea Group, luxury company attiva nella costruzione ed il refit di megayacht e navi - che ha in questi decenni ha già varato 148 yacht. L’ultimo si chiama Geco, è lungo 55 metri, porta la firma dell’art director della società, l’architetto Gian Marco Campanino, può ospitare fino a 12 ospiti che possono alloggiare nelle quattro meravigliose suites, nella suite armatoriale con studio privato e nell’elegante cabina Vip. Ed è stato “battezzato” il 4 giugno, mentre a Marina Di Carrara imperversava la pioggia. Chissà se il proverbiale “sposa bagnata, sposa fortunata” vale anche per gli yacht... «Certo che vale anche per gli yacht! Il giorno del varo dell’ultimo yacht Admiral M/Y GECO 55 pioveva tantissimo», risponde convinto Giovanni Costantino, Ceo di The Italian Sea Group. «Non abbiamo avuto problemi e un unico disappunto: non abbiamo potuto fare un servizio completo con i nostri droni dall’alto, ma qualche foto siamo riusciti a farla».



E per il resto?

Per il resto eravamo tanti, tutti ovviamente con la mascherina, in un bellissimo e grande spazio allestito di fronte allo yacht, spazio da cui abbiamo visto lo scafo entrare in acqua e le successive manovre di ormeggio in banchina. La cerimonia è stata molto emozionante, un’esperienza che, come sempre, mi e ci ha riempito di orgoglio. E quindi nave bagnata, nave fortunata...

... e impegnativa, nella sua costruzione.

Per costruire Geco sono servite 300 mila ore di lavoro e 25 mila ore di applicazioni ingegneristiche e di design. Questi sono solo alcuni dei numeri che fanno capire il nostro impegno, la nostra forza e le nostre capacità. A oggi abbiamo 13 commesse in progress, in diverse fasi di lavorazione, per un totale di circa 750 metri lineari in produzione, quasi 1km di yacht e per realizzarli contiamo su 300 dipendenti diretti e circa 800 dell’indotto a cui si sono aggiunti sette nuove assunzioni confermate nel mese di maggio.

Insomma, The Italian Sea Group dà il suo contributo nel post-covid...

Do il mio contributo dedicandomi ogni giorno alla crescita e miglioramento dell’azienda, ma soprattutto sono attento e dedito al mondo dei giovani. La nostra è un’azienda dagli alti standard lavorativi, ma soprattutto meritocratica, e questo lo dimostrano le promozioni di queste ultime settimane che hanno visto due ragazzi entrati in azienda solo quattro anni fa, ora dirigenti con un ottimo stipendio, tutti i benefit relativi alla loro posizione e finalmente la possibilità di realizzare i loro sogni, ma anche la possibilità di formare una famiglia potendo contare su loro stessi. Chiediamo competenza, dedizione, spirito di sacrificio, capacità di ascoltare, voglia di crescere e di mettersi in gioco.... Poi i risultati vengono. Ci interessa costruire bellissimi yacht, ma anche uomini di valore.

Tanto che lei non parla neppure di azione imprenditoriale, ma di missione.

Sono partito 11 anni fa con una ventina di collaboratori e ho costruito l’azienda pezzo dopo pezzo, prima rilevando Tecnomar, poi Admiral e infine acquisendo da Invitalia i Nuovi Cantieri Apuania, in difficoltà, ma con splendidi spazi produttivi - 2500 metri di banchina e 200 metri di bacino di carenaggio - che la rendono una delle più grandi strutture nautiche del Mediterraneo.

E oggi?

Da parte mia c’è un ulteriore e rinnovata volontà di crescere, di continuare ad investire per gli uomini, per il territorio, e per l’italianità. Il nostro obiettivo è rendere il nostro cantiere che è già considerato un’eccellenza, ancora più avanzato tecnologicamente. Oggi The Italian Sea Group è uno tra i player più riconosciuti a livello internazionale, e posso dire che, nonostante la crisi del lusso, siamo una realtà in continua crescita ed evoluzione. In effetti considero una vera missione entrare tutti i giorni in ufficio alle 7 del mattino e uscire la sera tardi, cosa che ho sempre fatto nel corso della mia vita professionale in tutte le attività che ho svolto.

Inclusi accordi apparentemente inusuali per il settore nautico, come ad esempio la partnership con Lamborghini. Di che si tratta?

Abbiamo siglato la partnership con Automobili Lamborghini per la realizzazione di un nuovo motor yacht - “Tecnomar for Lamborghini” - ispirato alla nuovissima linea Siàn di Lamborghini. Vogliamo trasferire sull’imbarcazione le emozioni, le sensazioni tecniche e di guida dell’auto. Abbiamo gestito tutte le scelte a quattro mani. È stato ed è un impegno non indifferente che per noi ha richiesto investimenti importanti rispetto a quelli previsti. Il nuovo yacht avrà la perfezione estrema di una Lamborghini. Il primo yacht sarà consegnato nel primo semestre del 2021, sarà quindi il primo esperimento al mondo di questo genere, innovativo anche nella distribuzione perché sarà venduto nel canale tipico della nautica di altissimo livello ma anche attraverso alcuni dealer Lamborghini.

Certo che dalla copisteria, da cui è partito da ragazzo, al cantiere navale ce ne corre... Si sarebbe mai immaginato di trovarsi dove si trova ora?

La nautica per me è stata sempre una grandissima passione e mi ritengo un uomo estremamente fortunato per aver potuto trasformare una passione nel mio lavoro quotidiano. Le dirò che anche la copisteria in un ex box auto mi appassionava; si tratta di un approccio al lavoro e credo che qualsiasi cosa io avessi deciso di fare l’avrei trattata allo stesso modo.

Meglio gli yacht, però.

Torno a dire che progettare e vendere navi mi da una soddisfazione enorme, ma soprattutto mi mette alla prova perché ogni nave è un progetto decisamente complesso che necessita di attenzione continua ad ogni dettaglio anche da parte dell’imprenditore. Ma per rispondere con sincerità alla sua domanda, è vero, non avrei mai immaginato che sarei arrivato qui, dove sono oggi. A volte quando mi guardo intorno e vedo l’organizzazione del mio management, la struttura che abbiamo costruito, il cuore si riempie di emozione ed è per questo che con una disciplina quasi scolastica, continuo a gestire l’azienda proprio nel rispetto di ciò che ho raggiunto. E il mio rispetto è anche verso ciò che con questa squadra sono riuscito a realizzare, con uno stimolo continuo a me stesso e ai miei collaboratori .

Anche perché nel luxury la concorrenza non manca. Qual è il suo concetto di lusso?

Il lusso è un concetto che racchiude tanti aspetti: la qualità indiscutibile, l’unicità e l’esclusività certa, un po’ come per le opere d’arte, di cui sono un grande appassionato . È un insieme di caratteristiche che rappresentano l’essenza del made in Italy. Non a caso mi piace pensare che siamo un Luxury Brand, non solo un “cantiere navale”. Questa è sempre stata la mia strategia, ambiziosa ma chiara, fin dalla nascita, 11 anni fa, di questo progetto.

Eppure chi compra una barca non è tra i clienti più semplici...

I nostri armatori sono molto esigenti e noi cerchiamo di soddisfare al meglio le loro attese. E ci riusciamo, tanto è vero che chi ha acquistato uno dei nostri motoryacht spesso torna perché ne vuole un altro più grande o con caratteristiche differenti e chi viene da noi per le attività di refitting, che sono il vero banco di prova di capacità organizzativa e tecnologica, spesso approccia anche alla costruzione di un nuovo yacht diventando nostro cliente. Tutto in un altissimo rispetto dei nostri clienti, questa è la mia cultura, ciò che mi hanno insegnato i miei genitori, al di là del contratto quello che in azienda rispettiamo, a partire da me , è il valore della stretta di mano, una promessa al nostro cliente. Ed è grazie a questa cultura che ho trasferito in questi anni a tutto il management che non abbiamo un solo contenzioso con i nostri clienti.

Merito anche della sua visione in controtendenza: anziché esternalizzare, internalizzare....

Certamente! Mantenere il controllo su tutte le fasi della costruzione di una nave, dalla carpenteria alla falegnameria alla tappezzeria, è fondamentale anche per mantenere una tabella di marcia ineccepibile nelle consegne. Posso dire che i nostri clienti non subiscono mai un ritardo dovuto al altri, e tanto meno, quindi, a noi.... Sì sono in controtendenza e anche in questo ambito ho investito moltissimo. Non è stato facile costruire un’acciaieria o una sartoria, preparare un team di allestitori o falegnami di altissima qualità ebanistica, ma questo ci garantisce la possibilità di esprimere con tempi certi la nostra dinamica creatività. Sì , pensandoci bene, è proprio questo il mio concetto di lusso: non deludere le aspettative né del cliente, né di un collaboratore né di chi crede in me! Questo è il valore aggiunto della nostra azienda, la nostra forza.