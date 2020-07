Il posto più sicuro del mondo? L'auto! Così il Covid cambia la mobilità

Il mezzo più sicuro per tutti gli spostamenti? L’auto! Nei viaggi, meglio se abbinata a mezzi di trasporto dall’animo green. In netta flessione l’utilizzo dei mezzi pubblici sia dentro che fuori la città. È quanto emerge da uno studio di Jaguar Land Rover Italia.

Il trend principale che caratterizza la mobilità post Covid-19 è l’utilizzo della propria automobile, reputata come unico mezzo in grado di garantire elevati standard di sicurezza e di privacy in qualsiasi spostamento. Le quattro ruote, infatti, sono il mezzo di trasporto prediletto sia per i viaggi a media/lunga percorrenza, come indicato dal 90% del campione che ha risposto al sondaggio, sia per muoversi in città, secondo le preferenze espresse dal 79% dei rispondenti.

Questa tendenza ha portato ad una netta flessione dell’utilizzo del trasporto pubblico che registra un decremento del -48% all’interno dei confini urbani. Anche per i viaggi ad ampio raggio, la fruizione di treno e aereo è diminuita del -46%.

L’automobile non sempre viene utilizzata come mezzo unico per raggiungere le proprie mete. Nell’ottica di una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale, argomento sempre più centrale in questo momento storico, si sta registrando una crescita della micromobilità sostenibile: l’utilizzo combinato di diversi mezzi di trasporto che offre un approccio alla mobilità divertente ed eco-friendly. Dopo l’insorgere del COVID-19, infatti, si è registrata una crescita del +7% tra gli intervistati che valutano di affiancare all’automobile la fruizione di una bicicletta elettrica o di un monopattino. É risultata, infatti, particolarmente apprezzata l’idea di utilizzare l’auto fin dove possibile, per poi passare all’alternativa eco-sostenibile di una bici elettrica o di un monopattino, magari precedentemente caricati a bordo della propria vettura. Una modalità nuova di vivere la città nel rispetto degli spazi e degli ambienti in cui viviamo. La combinazione con bus e metro segna, invece, decrementi percentuali pari rispettivamente al -28% e -23%.

Si registra, inoltre, una netta diminuzione relativa all’utilizzo del car-sharing: se prima dell’emergenza sanitaria era una modalità di spostamento presa in considerazione dal 62% degli intervistati, adesso solo il 38% dei rispondenti utilizzerebbe un’automobile “condivisa”.