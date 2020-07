SumUp, partnership con Google MyBusiness per comprare i buoni acquisto

Per aiutare i commercianti a fronteggiare la crisi legata al periodo post-emergenza, SumUp, la fintech leader nel settore dei pagamenti digitali con mobile POS, annuncia una nuova partnership con Google: i commercianti che utilizzano Google My Business avranno infatti la possibilità di aggiungere alla propria pagina commerciale su Google un link che consente ai clienti di comprare Buoni Acquisto tramite SumUp.

La nuova soluzione permette ai clienti e a chi vuole sostenere i piccoli commercianti di scoprire e comprare Buoni Acquisto tramite SumUp, al momento della ricerca delle proprie attività locali preferite su Google. I clienti Sumup saranno, inoltre, messi in evidenza - per un periodo limitato - su Google Maps tramite il banner “supporta le attività commerciali nelle vicinanze”.

L’iniziativa è l’ultima di una serie di soluzioni lanciate da SumUp nelle ultime settimane per supportare i suoi oltre 2 milioni di clienti in tutto il mondo, durante e dopo l’emergenza Covid-19. La nuova partnership con Google permette ai commercianti SumUp di avere a disposizione uno strumento ulteriore per continuare a promuovere servizi e offerte, rimanendo connessi con i clienti abituali e raggiungendone di nuovi.

“Di fronte alle difficoltà causate dalla crisi legata al Covid-19, sono sempre più orgoglioso delle innovazioni e soluzioni che il team SumUp sta creando per aiutare i nostri commercianti in tutto il mondo”, spiega Marc-Alexander Christ, Co-founder di SumUp. “Siamo molto felici di collaborare con Google per questa iniziativa, che conferma ulteriormente quanto i metodi all’avanguardia siano fondamentali per costruire una rete di sostegno per le piccole imprese e per aiutarle a continuare la propria attività in un periodo così complesso”.