Nel post-Coronavirus tutti pazzi per gli investimenti responsabili

«L’emergenza sanitaria generata dalla pandemia del Covid-19 a nostro avviso non ha ridotto, ma anzi accentuato i motivi di interesse per l’investimento responsabile, come confermato dalla raccolta dei fondi di investimento nel 1Q20, sia a livello internazionale (+USD 45.6 bn per fondi ESG vs –USD 384.7 bn per fondi tradizionali, secondo Morningstar), che a livello domestico (+€2.8bn per fondi ESG vs -€15bn per fondi non ESG, secondo Assogestioni)». È quanto emerge da uno studio realizzato dall'Ufficio studi di Equita, guidato da Domenico Ghilotti.

«A nostro avviso - si legge ancora nel documento -, le ragioni alla base della chiara preferenza per i fondi ESG rispetto ai fondi tradizionali sono tre:

L’aumentata sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali: la pandemia ha reso chiaro che le tematiche sociali sono parte integrante della crescita sostenibile.

La maggiore comprensione dei prodotti: gli investitori si stanno rendendo conto che i fondi ESG forniscono un attraente profilo rischio/rendimento, come mostrato dall’overperformance del 1Q20.

Un aumento dell’offerta di fondi ESG».

Quali sono gli scenari in corso? «All’aumento della domanda - si legge - corrisponde oggi un’offerta senza precedenti in termini di opportunità di investimenti green e social, finanziati da aggressivi piani domestici ed europei. Le aree di investimento chiave sono legate a 1) sviluppo di infrastrutture green, soluzioni alternative di mobilità, economia circolare ed efficienza energetica; 2) spinta alla transizione digitale; 3) Modernizzazione delle infrastrutture e dei sistemi dei trasporti; 4) Promozione di investimenti nella formazione e nei servizi sanitari. Abbiamo quindi voluto analizzare le aziende quotate italiane da una prospettiva diversa rispetto alla nostra usuale pura analisi fondamentale, concentrandoci anche sul contributo che le aziende possono dare alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità».

La chiosa finale è sui "consigli per gli acquisti". «A questo scopo, abbiamo individuato 25 titoli italiani che a nostro avviso possono contribuire maggiormente alla realizzazione di questi obiettivi. Per ogni area di intervento, abbiamo anche evidenziato quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) vengono a nostro avviso attivati. Integrando questa prospettiva di sostenibilità con la nostra analisi fondamentale sulle aziende selezionate (i nostri BUY), proponiamo un portafoglio di 10 titoli (5 large e 5 small), di “IMPRESE ITALIANE PER LA SOSTENIBILITA’”. I titoli selezionati sono ENEL, Hera e Terna (esposizione al Green Deal europeo, economia circolare e rinnovabili), Inwit, TIM e Reply (transizione digitale), ERG e Falck Renewables (energie rinnovabili), Garofalo Healthcare (rafforzamento dei servizi sanitari) e Sicit (economia circolare e agricoltura di precisione)».