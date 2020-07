Facebook, finalmente gli inserzionisti boicottano Big Brother

Cosa vuole Facebook? I soldi degli inserzionisti! Ma alcune delle più grandi aziende del mondo hanno boicottato la piattaforma nei giorni per protestare contro le politiche di odio lasciate passare senza filtri dal gigante dei social media. Naturalmente l’azienda ha sia pur tardivamente promesso di vietare me quindi bloccare i discorsi sull'odio nei suoi annunci e di bannare tutti i post che violano queste politiche. Ma l'azienda non si è ancora impegnata a rimuovere del tutto i post, il che potrebbe essere stata l'ultima goccia per le organizzazioni che da tempo sostengono che Facebook non sta facendo abbastanza per fermare la diffusione di fake news e odiatori.

Il magnate degli alcolici Diageo, il gigante dei prodotti per la casa Unilever e il colosso delle bibite analcoliche Coca-Cola sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno annunciato che avrebbero sospeso da uno a sei mesi di pubblicità sulla piattaforma di Facebook. Forse sperano che le perdite costringeranno l'azienda a prendere ulteriori provvedimenti. Certo, Facebook serve otto milioni di partner pubblicitari, e i primi 100 di questi rappresentano solo il 20% delle entrate. Un esempio: Unilever ha speso 12 milioni di dollari in pubblicità su Facebook nella prima metà del 2020, ma il gigante della pubblicità dovrebbe aver guadagnato complessivamente 35 miliardi di dollari in quel periodo. E mentre alcuni analisti temono che una maggiore pressione normativa possa compromettere i potenziali profitti di Facebook, gli ottimisti potrebbero far notare che la stessa argomentazione è stata fatta dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, e non ne è venuto fuori molto. Facebook è uno dei titoli di maggior valore negli Stati Uniti, il che significa che le oscillazioni del suo prezzo possono influenzare il mercato azionario in generale. Ma gli investitori hanno spesso la memoria corta, si badi bene, e un ulteriore calo del 3% del prezzo delle azioni di Facebook lunedì è sembrato essere compensato da un'altra cosa brillante: il primo aumento mensile dei profitti delle imprese industriali in Cina da novembre.