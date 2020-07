Private equity e Pmi, è ancora amore nonostante il Covid-19

Il Covid-19 ha fatto male, molto male alle Pmi. Però, nel lungo periodo, il suo impatto potrebbe essere meno devastante di quanto appaia oggi, come traspare dal Deloitte Italy Private Equity Confidence Survey. Se dall’analisi delle aspettative degli operatori circa le variabili critiche che influenzeranno il mercato del private equity nel secondo semestre 2020 emergono preoccupazioni circa l’entità e la durata degli impatti della crisi economico-sanitaria, è pur vero che gli intervistati danno anche segnali di proattività e volontà di cogliere le potenziali opportunità derivanti dalle circostanze straordinarie.

Segnali positivi

Dalla survey di Deloitte emerge che, malgrado le incertezze legate alla crisi economico-sanitaria e il contesto macroeconomico negativo, non si fermeranno le attività di fundraising a cui il 40% degli investitori dedicherà la maggior parte del proprio tempo nei prossimi sei mesi.



Anche le opportunità di investimento abbandonate nel corso del lockdown non andranno perse, poiché più del 75% degli operatori intende rivalutarle entro 12 mesi, anche grazie alle aspettative di limitati impatti del Covid sui multipli di mercato, dalla maggioranza stimati inferiori al 20%.



La survey rileva anche come nei primi cinque mesi del 2020 siano state registrate complessivamente 41 operazioni condotte dagli operatori del private equity in Italia, per un controvalore complessivo pari a circa 4,1 miliardi di euro. I settori che hanno visto gli operatori maggiormente coinvolti nel periodo oggetto di analisi sono stati quelli del Food e Consumer, seguiti da quelli del TMT e Utilities.



In aumento anche l’interesse per investimenti di Expansion Capital in aziende attive nei settori IT, Manufacturing e Industrial Products. Più popolari anche investimenti di minoranza o co-investimenti con altri fondi.

Private equity da qui a un anno e mezzo

Secondo Elio Milantoni, partner di Deloitte Financial Advisory Services e M&A leader, «il prossimo semestre si presenterà come un periodo caratterizzato da alcuni trend disruptive che impatteranno sulle scelte di investimento degli operatori di private equity. I più importanti di questi saranno l’incremento dei consumi sul canale online, la regolamentazione sanitaria più stringente dovuta al Covid-19 ed il rallentamento della globalizzazione».



Nel corso dei prossimi mesi (stimati in media 18) in cui ci si attende che il mercato si riprenda, gli operatori di private equity sposteranno il focus delle società in portafoglio sulla gestione dei flussi di cassa e la pianificazione, al fine di renderle più solide e superare nel modo migliore il periodo di difficoltà.



Secondo quasi il 75% degli intervistati della survey di Deloitte, inoltre, il livello di competizione nel settore rimarrà stabile, invertendo il trend dei semestri precedenti, secondo cui avrebbe dovuto aumentare. Confermato invece il supporto da parte delle banche commerciali quali maggiori fornitori di financing, con quasi il 90% degli operatori di private equity che indicano il Senior Debt da queste erogato come lo strumento di debito maggiormente utilizzato, sia nel semestre in corso sia previsto nel prossimo.

IPO previste in calo

Infine, un dato interessante. La riduzione nel numero di deal e in particolare di exit, comporta un seguito nel trend di allungamento dell’holding period medio degli investimenti, come ha segnalato più del 25% degli operatori quando intervistati sui principali trend attesi nel mercato del private equity: «Questo trend negativo, accentuato dalla riduzione del numero di exit dovuta al Covid-19 - conclude Milantoni - porta con sé anche un’ulteriore riduzione dell’utilizzo delle IPO quali strategia di exit dagli investimenti. Il numero di preferenze espresse per questa modalità, infatti, si è ridotta da 15,4% a 7,5% dallo scorso semestre».