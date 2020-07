Regionali, Emiliano "Pd e M5S insieme in Puglia"

ROMA (ITALPRESS) - "L'invito di Conte, che ci chiede di mettere da parte le antiche divergenze, non puo' restare lettera morta". Cosi' il presidente della Regine Puglia, Michele Emiliano, in un'intervista a la Repubblica, sull'auspicato patto per le regionali tra centrosinistra e 5Stelle. "Non si tratta di convenienza elettorale. Il centrosinistra - spiega - potrebbe vincere lo stesso le elezioni e i grillini avere un loro discreto risultato. Ma in ballo c'e' un progetto politico che e' quello di allearsi nella regione del presidente del Consiglio, dove - aggiungo - c'e' un Pd molto innovativo e direi 'sovversivo' rispetto al Nazareno. Quindi questo e' il terreno di coltura giusto per un accordo alle regionali". Poi, aggiunge: "Ci sono due mesi per trovare un accordo con i 5Stelle. Non mi rassegno a un ipotetico tempo scaduto. Se ci confrontiamo sui contenuti, il tempo c'e'. La mia coalizione e' aperta ai 5Stelle prima e dopo le elezioni". Secondo Emiliano "insieme noi Dem e i 5Stelle potremmo spingere verso una nuova capacita' di gestire le politiche economiche, a partire dalla scommessa ambientale. Rispetto alle posizioni di partenza del Pd nazionale, grazie anche a Zingaretti, in Puglia siamo riusciti a spuntarla sull'idea di decarbonizzazione dell'Ilva in un progetto generale di Green New Deal. Da qui puo' partire un dialogo con i grillini". Quanto a un possibile dialogo con Forza Italia, il governatore chiosa: "Aprire questo fronte e' destabilizzante. Noi dem siamo l'alternativa ai forzisti". (ITALPRESS). ads/red 05-Lug-20 15:04