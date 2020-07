Roberto Capobianco riconfermato presidente di Conflavoro Pmi

ROMA (ITALPRESS) - Roberto Capobianco e' stato riconfermato all'unanimita' presidente nazionale di Conflavoro Pmi dai membri dell'assemblea confederativa, composta dai dirigenti delle unioni territoriali di tutta Italia. Fiducia confermata anche per i vicepresidenti Giuseppe Pullara e Alessandro Mattesini e per il segretario generale Enzo Capobianco. "Si tratta di un riconoscimento significativo per il lavoro svolto in questi anni. Conflavoro sta promuovendo un progetto ambizioso di espansione soprattutto sotto il profilo della mentalita' aziendale, della visione 'oltre'. La nostra associazione e' nata dieci anni fa, nel pieno di una crisi economica che era senza precedenti. Oggi - sottolinea Capobianco - ne stiamo affrontando un'altra che si preannuncia di dimensioni ben maggiori e dagli effetti devastanti per le Pmi. Continueremo ad affiancarle a prescindere dal settore di attivita', fornendo aiuti concreti, consulenze anche in campi spesso sottovalutati come il marketing o l'internazionalizzazione d'impresa, puntando molto su nuove partnership con i mercati internazionali che tanto bramano il nostro made in Italy piu' puro. Continueremo a livello territoriale, grazie a tutti i nostri dirigenti, a collaborare con il governo affinche' i tre cattivi pilastri del Paese, ossai burocrazia, costo del lavoro e pressione fiscale possano finalmente diventare meno invasivi per chi vuol fare libera impresa. Saranno anni duri, ma l'Italia siamo certi che sapra' rifiorire se si lascera' alle spalle divergenze e personalismi", conclude Capobianco. (ITALPRESS). ads/com 03-Lug-20 14:19