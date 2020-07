L'Ue dà il via libera alla cura col Remdesivir. Ma le scorte le ha razziate Trump

Una notizia buona e una cattiva: quella buona è che l'Unione Europea ha dato formalmente via libera alla cura del Covid-19 con il Remdesivir, un antivirale sintetizzato dall'americana Gilead che combatte ad ampio spettro diversi tipi di infezioni. Nato per arginare l'ebola, è diventato ben presto un alleato prezioso e il candidato ideale per curare i casi più gravi di Coronavirus. Si tratta di un profarmaco monofosforamidato di un analogo dell'adenosina che ha un ampio spettro antivirale tra cui filovirus, paramyxovirus, pneumovirus e coronavirus. È un potente inibitore della replicazione della SARS-CoV-2 nelle cellule epiteliali delle vie respiratorie nasali e bronchiali umane.

La Commissione europea, dunque, ha approvato l'uso del farmaco remdesivir per il trattamento di casi gravi di Covid-19 nell'Unione Europea. "Non lasceremo nulla di intentato nei nostri sforzi per garantire trattamenti efficienti o vaccini contro il coronavirus", ha dichiarato Stella Kyriakides, commissaria europea per la Salute, in un comunicato stampa. L'approvazione del braccio esecutivo dell'Unione europea è stato l'ultimo passo per dare il via libera al primo trattamento autorizzato in Europa.

La decisione segue la raccomandazione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), che la scorsa settimana ha concesso il 'disco verde' al farmaco, venduto con il nome di Veklury, per il trattamento di pazienti con Covid-19 di età superiore ai 12 anni che necessitano di ossigeno supplementare.

M c'è anche una notizia cattiva, si diceva. Ed è che Donald Trump e la sua amministrazione hanno sostanzialmente fatto incetta di tutte le scorte disponibili del farmaco. In questo modo, questa è la speranza del presidente, gli Stati Uniti potranno essere i primi a ripartire e potranno incrementare il proprio peso nello scacchiere mondiale. E chi diceva che dalla pandemia saremmo usciti migliori è prontamente servito..