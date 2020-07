"Con un emendamento al decreto Rilancio approvato in Commissione Bilancio alla Camera, il congedo parentale Covid di 30 giorni per i genitori di bambini fino a 12 anni è stato esteso al 31 agosto. Continuiamo a sostenere le famiglie in questa fase di ripartenza". Ad affermarlo in un tweet è il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. Lo riporta Adnkronos.