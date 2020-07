Barilla, Giliotti nuovo Chief Communication & External Relations Officer

PARMA (ITALPRESS) - Francesco Giliotti e' il nuovo Chief Communication & External Relations Officer per il Gruppo Barilla. Barilla fa quindi una scelta interna per ricoprire la posizione di Direttore della Comunicazione e delle Relazioni Esterne. Giliotti, gia' Vice President Legal, Corporate Affairs e Compliance, guidera' quindi comunicazione e relazioni esterne di Gruppo, oltre a mantenere la responsabilita' del Comitato di Crisi, attivita' sviluppata in stretta collaborazione con il precedente Direttore Luca Virginio, prematuramente scomparso nove mesi fa. Quarantadue anni, di Parma, sposato con quattro figli, dopo la laurea in Legge nel 2002 Giliotti ha conseguito nel 2004 la specializzazione in Professioni Legali. Dopo una prima esperienza come avvocato, entra in Barilla nel 2007 nell'unita' Group Legal and Corporate Affairs. Dal 2010 assume via via responsabilita' crescenti in ambito legale e societario, includendo nel 2014 anche l'unita' Compliance. Dal 2016 e' anche il coordinatore del Comitato di Crisi di Gruppo, mentre nel 2018 e' stato nominato Group Data Privacy Officer. (ITALPRESS). mgg/com 03-Lug-20 11:04