L’Ue riapre le frontiere esterne, ma l’Italia mantiene la quarantena

Dopo la riapertura delle frontiere interne dell’Ue alla metà di giugno, da ieri l’Unione ha consentito l’ingresso entro i confini europei anche ai cittadini di 14 Paesi extra Schengen, individuati sulla base di criteri sanitari che dovrebbero garantire sul loro basso rischio di introdurre in Europa nuovi casi di Covid-19.

La lista dei Paesi aperti

Nello specifico, i Paesi da e verso i quali sono stati riaperti i collegamenti con l’Ue sono, in ordine alfabetico:



- Algeria

- Australia

- Canada

- Corea del Sud

- Georgia

- Giappone

- Marocco

- Montenegro

- Nuova Zelanda

- Ruanda

- Serbia

- Thailandia

- Tunisia

- Uruguay



A questi 14 Paesi va aggiunta la Cina, alla quale sarà permesso l’inserimento nell’elenco solo in caso garantisca piena reciprocità ai Paesi europei. Fuori dalla lista i Paesi attualmente più colpiti dalla pandemia, Usa, Brasile e Russia.

Prudenza italiana

La posizione dell’Italia è però particolare. Data la forte e traumatica incidenza che la pandemia di Covid-19 ha avuto sul nostro Paese, si è scelto un approccio più circospetto alla riapertura, mantenendo la quarantena obbligatoria per chi arriva dalle nazioni inserite nell’elenco, anche transitando da Paesi intra-Schengen.



Lo specifica un’ordinanza a firma del ministro della Salute, Roberto Speranza, del 30 giugno: «L'Italia sceglie la linea della prudenza e mantiene in vigore l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra Schengen. La misura si applica nel nostro Paese anche ai cittadini dei 14 Paesi individuati dall'Ue nella "lista verde", da e per i quali ci si può muovere liberamente da domani».



È infatti più che plausibile che la libera circolazione all’interno dell’Ue possa essere utilizzata come “ponte” da chi arriva dalle nazioni della lista per entrare nel nostro Paese senza voli diretti. Poiché una chiusura unilaterale di Schengen da parte dell’Italia rischierebbe di affondare del tutto una stagione estiva già ampiamente compromessa, si prova a porre rimedio con una quarantena di due settimane da attivare, eventualmente, dopo la verifica sull’itinerario seguito dalla persona.



La misura è stata presa per evitare che riaprendo in maniera libera le frontiere esterne si importino nuovi casi che possano dare origine a pericolosi focolai. Per le frontiere intra-Schengen, invece, non cambia nulla: rimane la libera circolazione decretata dal governo il 3 giugno e adottata in tutta Europa il 15, nonostante vi siano Paesi come la Germania nei quali, nelle ultime settimane, si è assistito alla pericolosa riattivazione di nuovi focolai.



Non è detto che altri Paesi non possano seguire l’esempio italiano, poiché la lista dei Paesi stilata dall’Europa non è vincolante e ogni nazione ha la competenza finale sui propri confini.