In Europa sì, ma con rispetto e senza il "Rutte" libero

Tetragono a qualsiasi tipo di sollecitazione; incapace di comprendere l'eccezionalità del momento; desideroso soltanto di guardare al suo orticello. Così si presenta Mark Rutte, il premier olandese, in un'intervista pubblicata sul magazine 7 del Corriere della Sera. Prima liscia il pelo al suo omologo italiano, con cui, assicura, c'è un buon rapporto, molto migliore di quanto non sia stato dipinto dai media. Poi però mostra la faccia feroce: nessun contributo di solidarietà ai Paesi, come l'Italia o la Spagna, che hanno pagato un prezzo altissimo a causa del Coronavirus. E lo hanno fatto, oltretutto, prima degli altri, fungendo da barriera e da argine per il resto d'Europa. Solo la Gran Bretagna, che ha inseguito il mito dell'immunità di gregge prima di dover rinculare - complice anche l'infezione da Covid di Boris Johnson - ha dovuto pagare un prezzo più alto in termini di vite umane, in Europa, dell'Italia.

Ma perché, dunque, Rutte ce l'ha così tanto con il nostro Paese? Prima di tutto perché riconosce - a ragione - che il modo in cui è gestita la spesa pubblica è fallimaentare, oltretutto senza che i diversi commissari alla spending review che si sono alternati negli anni siano riusciti a intaccare in maniera strutturale l'enorme spesa. Poi perché ritiene l'Italia l'anello debole della catena europea. Lo stock di debito, le riforme non fatte, la difficoltà di realizzare infrastrutture, la carenza storica di investimenti in opere pubbliche durevoli, la totale incapacità di gestire i fondi europei sono tutti problemi che nessun premier ha voluto e potuto risolvere, pena l'esclusione dall'agone politico. Invertire la rotta, ora, è più complicato e si rischierebbe la sommossa popolare.

Anche le ultime mosse hanno lasciato allibiti i partner europei: davvero le priorità del primo governo Conte erano il reddito di cittadinanza (con annessi navigator) e quota 100? Non si potevano destinare quelle risorse ad altro? Certo che no, era il prezzo elettorale da pagare per il Movimento 5 Stelle e la Lega che avevano fatto di quelle due operazioni dissennate il loro cavallo di battaglia durante il periodo pre-elezioni. Ogni volta che si prova a rimettere in discussione questi provvedimenti, la levata di scudi dei pentastellati è violenta e repentina. Il momento storico non autorizza grandi crisi di governo, e dunque ecco perché il Pd non prova lo strappo. Consapevole, oltretutto, che consegnerebbe rapidamente le chiavi del paese al centro-destra.

E poi ancora, l'indecisione e la poca chiarezza sul Mes hanno irritato l'Europa. Ma come, prima si chiedono soldi, poi quando questi sono disponibili - 36 miliardi per l'urgenza sanitaria - vengono rifiutati? Riceverli senza alcuna garanzia sarebbe bello ma poco plausibile. Perché dovrebbe esserci concesso una linea di credito a tassi negativi senza che il nostro Paese si impegni a spenderli in modo rigoroso e, perché no, provando a completare qualche riforma?

Fin qui le colpe dell'Italia. Ma guardando ai Paesi Bassi, maestrini dalla penna rossa incapaci di qualsivoglia empatia, non si riesce a trovare un curriculum immacolato. Tralasciando la questione delle aliquote fiscali e del voto plurimo che hanno attratto diverse società italiane o ex, è palese che non ci sia la benché minima intenzione di condividere qualsiasi rischio o pericolo. L'Olanda si guarda attorno, vede le macerie che crollano, ma nel suo intimo pensa che non sia un tema che li riguarda. Una volta fatta la moneta unica, una volta abbattute le barriere doganali, una volta stilati i criteri d'ingresso nel continente, che senso ha continuare a stare lì a preoccuparsi degli altri?

Quando Rutte durante la sua intervista spiega che non c'è motivo per rivedere il patto di stabilità che va invece rispettato in maniera rigorosa, mostra tutta la pochezza dei "frugali", che non riescono a comprendere il momento storico. E che, anzi, si comportano come i lemmings, i mitologici animali suicidi che si buttano in gruppo dalla rupe senza alcun senso critico. Se le cose vanno male, perché ostinarsi a tenere comportamenti ordo-rigoristi? Nessun, teoricamente. Tant'è che perfino Angela Merkel, non esattamente una spendacciona, ha aperto a gli eurobond. Christine Lagarde ha detto che il patto di stabilità deve essere rivisto e sospeso. Ursula Von Der Leyen si è detta pronta a cambiare registro per far strada al nuovo piano Next Generation Ue.

Ma anche qui gli olandesi non ci sentono: il recovery fund così com'è non va bene, troppa condivisione dei rischi. E poi ci sono parole vietate nella lingua dei tulipani: contributi a fondo perduto, ad esempio. Qui Rutte diventa come i tori davanti al colore rosso. Per l'Italia solo prestiti, rigorosi, controllati, che non dovrebbero mettere a repentaglio la tenuta del debito di Italia e Spagna. Ma non solo: prestiti a precise condizioni, ovvero un controllo della resilienza (parola inflazionata e ormai insopportabile) dei Paesi che li ricevono. Che è come se una banca che eroga un finanziamento, fatte le dovute verifiche, si peritasse ogni mese di controllare in che modo viene gestito il bilancio familiare e se la "resilienza" del nucleo è messa a dura prova. Una follia. Così come è una follia l'impianto dell'Europa che vorrebbero i "frugali". I quali, però, puntano i piedi come i bambini capricciosi. E non si accorgono del rischio enorme che tutto il continente sta correndo.