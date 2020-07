I Mondiali di sci alpino a Cortina confermati a febbraio 2021

ROMA (ITALPRESS) - Il Mondiale di sci alpino di Cortina si disputera' come previsto inizialmente l'anno prossimo. Il Consiglio Fis, riunito oggi in videoconferenza, ha confermato l'evento si terra' come da programma originario dal 9 al 21 febbraio 2021. Sia dalla Federazione internazionale che da altri stakeholders sono arrivate garanzie a supporto dell'evento italiano. "La Fisi, come e' sempre stato negli ultimi cinque anni, ha raccolto le volonta' di tutte le realta' interessate al Mondiale di Cortina - ha commentato il presidente Flavio Roda - e ha registrato una forte spinta a realizzare l'evento nel 2021 e a mettere a disposizione risorse perche' tutto si possa fare al meglio. La Federazione si e' dunque fatta interprete di queste volonta' ed ha espresso al Consiglio Fis l'esigenza italiana di avere l'opportunita' di un rilancio importante, un segnale per tutto il Paese". "La Fis ha deciso di sostenere finanziariamente la Federazione italiana per un massimo di 10 milioni di franchi svizzeri - ha detto dal canto suo Gian Franco Kasper, numero uno della Federazione mondiale - in caso di cancellazione dei Mondiali per un ritorno dell'epidemia da Covid. E' una forma di garanzia che la Federazione ha voluto dare all'Italia, auspicando che non ce ne sia bisogno e che il Mondiale si disputi regolarmente". "Siamo molto felici per la soluzione trovata per i Mondiali del 2021 a Cortina - ha aggiunto Kasper - e che le gare possano rimanere nelle date originali. Il Mondiale sara' l'evento principale della stagione". (ITALPRESS). glb/red 02-Lug-20 16:24