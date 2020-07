Al via nuovo statuto e logo per Anagina

MILANO (ITALPRESS) - Anagina, l'Associazione che riunisce gli agenti delle Assicurazioni Generali, con una raccolta premi di 4 miliardi pari a circa la meta' del fatturato in Italia, cambia pelle dopo 75 anni. L'assemblea degli agenti, presieduta da Davide Nicolao, ha infatti approvato il nuovo statuto e la nuova denominazione dell'Associazione che dal 1944 riuniva gli agenti ex-Ina Assitalia e, oggi, Generali Italia. L'assemblea, in linea con quanto previsto dal recente accordo quadro per l'adozione del mandato unico che ha definitivamente consacrato il modello di agente imprenditore quale quello caratterizzante la rete agenziale Anagina, ha deciso il cambiamento della denominazione in Associazione Agenti Imprenditori Servizi Assicurativi. Il cambiamento della denominazione sara' accompagnato anche dall'adozione di un nuovo logo che abbandona definitivamente ogni riferimento all'ex-brand Ina Assitalia. "Siamo ora pronti, sia come agenti che come Associazione - ha dichiarato Nicolao - ad affrontare le nuove sfide che vediamo all'orizzonte, tra le quali l'investimento, da parte della nostra Cassa previdenziale, in azioni Generali. Abbiamo gia' individuato il percorso che portera' alla realizzazione del nostro progetto", ha concluso. (ITALPRESS). ads/com 02-Lug-20 12:41