Airbus taglierà 15mila posti di lavoro entro l'estate del 2021

Airbus taglierà 15 mila posti di lavoro entro l'estate del 2021. Lo rende noto il costruttore aeronautico europeo precisando che questa decisione è stata presa in seguito all'emergenza coronavirus che ha determinato il ridimensionamento del numero degli ordini di aerei.Il processo di consultazione con le parti sociali è iniziato per raggiungere un accordi "all'autunno del 2020".

Negli ultimi mesi l'attività commerciale degli aeromobili commerciali è diminuita di quasi il 40%. Il traffico aereo, sottolinea Airbus, "non dovrebbe ritornare ai livelli pre-Covid prima del 2023 e forse non prima di fine 2025". Nel dettaglio i tagli riguarderanno: 5.000 posti in Francia, 5.100 posti in Germania, 900 posti in Spagna, 1.700 posti in Regno Unito e 1.300 posti negli altri stabilimenti del gruppo.