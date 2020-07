Tesla è la nuova regina dell'automotive. Ma perché?

È vero che il fatturato non è tutto, che esistono altri indicatori che stabiliscono lo stato di salute di un'azienda. Ma ci sono valutazioni che rimangono comunque difficili da comprendere. E questo non vuole essere un giudizio di merito, ma la certificazione che qualcosa di profondo, prima ancora dell'arrivo del Covid, stava succedendo all'economia mondiale. Prendiamo Tesla: da oggi è ufficialmente l'azienda con il più alto valore di mercato al mondo, 207 miliardi di dollari. Vale oltre tre volte Volkswagen, otto volte GM e circa 14 volte Fca. Una montagna di denaro che nel 2019 ha però partorito un topolino: la miseria di 367.500 vetture vendute, contro le 8,9 milioni di Volkswagen e le 8,5 di Toyota, fino alle 7 di Fca. Il tutto per un fatturato intorno ai 25 miliardi di dollari, contro i 252 di Volkswagen.

E quindi come si spiega questa ipervalutazione di mercato? La risposta va ricercata nell'intera filosofia di Elon Musk, uno che ha deciso scientemente di rivoluzionare il mondo e, forse, ci sta anche riuscendo. In primo luogo, perché le Tesla sono quanto di più vicino alla macchina del futuro finora si sia mai visto. Ricordano vagamente i primi iPhone, che erano ancora imperfetti ma che sono stati il cambiamento epocale per il mondo della telefonia. Musk ha saputo capire per primo che un mondo iperconnesso avrebbe voluto evitare il fastidio della guida per potersi concentrare su altre cose, mettendo a punto un sistema di auto-pilota che è avveniristico.

Non basta: Musk ha rivoluzionato anche il mondo dello spazio. Oggi la Nasa si appoggia a Space X per inviare materiale o astronauti direttamente sull'Iss perché ha costi più bassi di quelli che potrebbe affrontare l'agenzia spaziale americana se si muovesse da sola. La filosofia dell'imprenditore-gaffeur (tanto geniale, quanto incapace di reggere una conversazione "normale") è che tutto può essere affrontato da una prospettiva diversa. L'idea di lanciare la famosa sfida per un treno supersonico, Hyperloop, si sta trasformando in un nuovo modo di intendere i trasporti e la città in generale.

Dunque, un modificatore di paradigmi, un profondo scrutatore del creato capace di anticipare le esigenze dell'uomo che verrà. Ha quella faccia guascona e un po' sprezzante di chi sa, in fondo, di aver capito bene che cosa succederà. E il mercato si è innamorato dell'uomo, prima ancora che dell'idea. È il 31esimo uomo più ricco del mondo ma ha quella vision che accomuna i più grandi innovatori. D'altronde, meglio puntare sulla macchina del futuro che su un social network strutturalmente inadatto ad arginare l'odio. O no?