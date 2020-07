Ecco la cabina medica che diagnostica in due minuti

Aon, primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, ha stipulato un accordo di collaborazione con CAPSULA Srl, società innovativa specializzata nella phygital health per i settori clinici, assicurativi, turistici, retail e GDO, oltre che per tutto il mondo delle aziende, che offre un accesso facile e immediato alle tecnologie per la tutela della salute, affinché la prevenzione possa diventare più accessibile per tutti.

La sinergia Aon-CAPSULA per le aziende si basa sulla soluzione progettata e prodotta in Italia da CAPSULA, che consiste in un Health Pod Lyfestyle (chiosco), uno spazio privato posizionabile anche in luoghi pubblici, dove in meno di 3 mq sono presenti tecnologie di ultima generazione per effettuare in pochi minuti l’autovalutazione del proprio stato di salute generale e dello stile di vita (stato di forma fisica, pressione arteriosa, livello di stress ed invecchiamento cellulare). Un percorso guidato da una User Experience semplice e coinvolgente, che permette all’utente di eseguire in piena autonomia tutte le misurazioni tutelando allo stesso tempo la sua privacy.

Questa soluzione di phygital health è il risultato di oltre dieci anni di Ricerca, Sviluppo e Produzione da parte di CAPSULA, che ha effettuato oltre 250.000 test ed è disponibile anche nella versione totem fisico per effettuare un Pre-triage del Covid-19 ed aiutare quindi le aziende nella fase di ripartenza. Durante l’emergenza Covid, infatti, il sistema è stato arricchito con una specifica applicazione per consentire all'utente di individuare un’eventuale sintomatologia legata al virus, grazie a misurazioni ‘self’ (quali saturazione d’ossigeno, frequenza cardiaca e respiratoria, temperatura corporea) integrate da un questionario anamnestico, ed ottenere risultati in un tempo inferiore a 2 minuti.

“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con CAPSULA, una società innovativa come i suoi promotori, che offre servizi in ambito health con modalità nuove, semplici e veloci, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la promozione della salute delle persone”, afferma Enrico Vanin, CEO di Aon SpA e Aon Hewitt Risk&Consulting. “Il mondo dell’Health&Wellbeing è da anni al centro della nostra Value Proposition e ha continuato ad esserlo anche nella gestione di questa pandemia. Siamo quindi contenti di poter presentare ai nostri clienti e prospect la soluzione messa a punto da CAPSULA. Grazie a questa collaborazione potremo essere ancora più di supporto alle aziende attive in una molteplicità di settori, offrendo loro la possibilità di dotarsi di questa architettura completa per erogare servizi in ambito salute e benessere ai loro dipendenti e/o clienti, promuovendo l’impiego della sanità digitale. Ancora una volta Aon si affida all’utilizzo della tecnologia, grande alleata dell’uomo e delle aziende, se ben gestita e utilizzata correttamente”.

“Ci occupiamo di Digital Health da oltre 10 anni, con l’obiettivo di offrire all’utente “sano” un accesso semplice ed efficace alle migliori tecnologie di misurazione e valutazione di sé stessi”, aggiunge Alessandro Nizardo Chailly, CEO di CAPSULA. “Capsula permette, in maniera semplice e motivazionale, di valutare le proprie caratteristiche, frutto dello stile di vita, e prendere una nuova consapevolezza di sé, che comporta a tutti gli effetti la prevenzione di tantissime patologie. La piattaforma software permette inoltre di abilitare servizi innovativi di salute digitale per approfondire la conoscenza di sé stessi e sviluppare le migliori strategie per una ‘healthy life’, supportando la corretta scelta per la propria salute sia grazie alla fruibilità del ‘sapere clinico’ disponibile online, sia fornendo dati quantitativi al proprio medico di riferimento. Parimenti, il totem di pre-triage Covid-19 rende ‘diffusa’ l’attività di valutazione clinica, poiché può essere gestita da un medico in remoto. In un periodo che ha generato una sempre maggior attenzione alla salute, CAPSULA vuole essere un ‘ponte’ tra questa esigenza e l’offerta della digital health. In tal senso, la partnership con Aon è una grande opportunità per lo sviluppo del servizio’.