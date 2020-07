A giugno immatricolazioni auto -23,13% su anno

ROMA (ITALPRESS) - A giugno la Motorizzazione ha immatricolato 132.457 autovetture, con una variazione di -23,13% rispetto a giugno 2019, durante il quale ne furono immatricolate 172.312. Nello stesso periodo sono stati registrati 247.655 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -23,25% rispetto a giugno 2019, durante il quale ne furono registrati 322.692. A giugno il volume globale delle vendite (380.112 autovetture) ha dunque interessato per il 34,85% auto nuove e per il 65,15% auto usate. Nel periodo gennaio-giugno la Motorizzazione ha in totale immatricolato 583.960 autovetture, con una variazione di -46,09% rispetto al periodo gennaio-giugno 2019, durante il quale ne furono immatricolate 1.083.184. Nello stesso periodo di gennaio-giugno 2020 sono stati registrati 1.296.260 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -40,46% rispetto a gennaio-giugno 2019, durante il quale ne furono registrati 2.177.217. (ITALPRESS). ads/com 01-Lug-20 18:17